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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

انتفاخ وعسر هضم.. أعراض تؤكد إصابتك بالمرارة

المرارة
المرارة
ريهام قدري

يعاني الكثير من المرارة وحصواتها وإليك أبرز الأعراض التي قد تؤكد إصابتك بمشكلة في المرارة (مثل التهاب المرارة أو الحصوات المرارية)، والتي تستدعي زيارة الطبيب فوراً:


 أعراض تؤكد إصابتك بالمرارة:

1. ألم شديد في الجانب الأيمن العلوي من البطن

قد يمتد إلى الكتف الأيمن أو الظهر

يزداد بعد تناول وجبة دسمة أو مليئة بالدهون
2. غثيان وقيء متكرر

خاصة بعد الأكل

يصاحبه شعور بعدم الراحة في المعدة


3. انتفاخ البطن والغازات

مع إحساس بثقل غير مبرر


4. عسر هضم مستمر

شعور بالحموضة أو حرقة المعدة بعد الطعام


5. الحمى وارتفاع درجة الحرارة

خاصة مع التهاب المرارة الحاد


6. اصفرار الجلد وبياض العينين (يرقان)

في حال انسداد القناة الصفراوية بسبب حصوة


7. تغير لون البول والبراز

بول غامق

براز فاتح اللون

 متى يجب زيارة الطبيب فوراً؟

إذا شعرت بألم مفاجئ وحاد في البطن لا يزول

إذا صاحب الألم قيء أو ارتفاع حرارة

أعراض المرارة المرارة مرارة

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