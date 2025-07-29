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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدرب إسكواش مصري يصنع المجد مع منتخب أمريكا.. تفاصيل

كريم إبراهيم، مدرب منتخب أمريكا للإسكواش
كريم إبراهيم، مدرب منتخب أمريكا للإسكواش
إسراء صبري

قال كريم إبراهيم، مدرب منتخب أمريكا للإسكواش، إنه بدأ لعب الإسكواش في مصر، منذ عمر الخامسة، متابعا: بدأت في النادي الأهلي ومن ثم انتقلت إلى نادي وادي دجلة.

وأضاف كريم إبراهيم، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى:" دخلت منتخب مصر من عمر 12، وشاركت في العديد من البطولات العالمية والعربية، كما أني شاركت في بطولة أمريكا المفتوحة وتمكنت من الفوز بالبطولة".

واسترسل: بعد فوزي بالبطولة بدأت في الدراسة خارج مصر، متابعا: لم أكن أنوي أن التحق بعالم التدريب وبالفعل عملت في بنك في الولايات المتحدة الأمريكية لعدة سنوات.

وأوضح أنه مع أزمة كورونا قرر العودة إلى مصر ومن ثم العودة إلى رياضة الإسكواش، متابعا: في عام 2022 حصلت على عرض لأصبح مساعد مدرب  منتخب أمريكا للإسكواش في قطاع الناشئين.

وتابع: بعد 6 أشهر فقط رحل المدير الفني للمنتخب، وعلى الفور قرروا أن أكون المدير الفني المسؤول عن المنتخب من حينها.

الإسكواش النادي الأهلي وادي دجلة

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