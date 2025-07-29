تعرف على جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.. صور

نشر قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، وإعدادية وثانوية البعوث الإسلامية.



جداول الدور الثاني للثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية يوم 18 أغسطس المقبل للقسمين العلمي والأدبي.

ويؤدي طلاب القسم العلمي في اليوم الأول من امتحانات الدور الثاني من امتحانات الثانوية الأزهرية، الامتحان في مادتي القرآن الكريم والأحياء.

بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي في اليوم الأول من امتحانات الدور الثاني من امتحانات الثانوية الأزهرية، الامتحان في مادتي القرآن الكريم واللغة الأجنبية الثانية.

ويختتم طلاب القسم العلمي امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بأداء الامتحان في مادة النحو، ويؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الحديث والتوحيد.

استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية بالدرجات

وفي إطار التيسير على طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم، وحرصًا من الأزهر الشريف على تخفيف الأعباء وتوفير الوقت والجهد، أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات وشئون الخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية أنه تمت إتاحة استخراج نتائج وبيانات درجات الطلاب من خلال المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، بداية من الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٨.

وأوضحت الإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات وشئون الخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، أن كل منطقة أزهرية تتولى طباعة مستخرجات النجاح أو الرسوب، على أن يتوجه الطالب الراغب في اعتماد الخارجية إلى الإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات والخريجين بالقاهرة.

كما أكدت أن قاعدة البيانات سيتم تحديثها دوريًّا وفق نتائج الطعون وأي تعديلات طارئة، بالتنسيق الكامل مع لجنة النظام والمراقبة، والإدارة المركزية للامتحانات، ومركز المعلومات بمشيخة الأزهر.

