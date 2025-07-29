قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكهرباء تطمئن أهالي الجيزة: إصلاحات محولات جزيرة الدهب تسير بخطى متسارعة وإطلاق التيار قريبًا
النيابة العامة تأمر بحصر أموال المذيعة سارة خليفة ومنعها من السفر
صحة غزة: 113 شهيدًا و637 مصابًا خلال 24 ساعة من التصعيد العنيف
موقف مصر من أزمة غزة | وخبير عن كلمة الرئيس: شاملة ومحورية وجاءت في توقيت حساس
عدد شهداء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 يتجاوز 60 ألف شهيد
مرصد الأزهر يحذر من تيك توك: منصة تجنيد خطيرة للقُصّر في إسبانيا
بشاكوش و7 طعـ.ـات أنهوا حياتها.. القصة الكاملة لمقـ.ـتل محفظة قرآن على يد زوجها في المحلة الكبرى
النيابة العامة: إحالة سارة خليفة و27 آخرين إلى الجنايات للاتجارفى المخدرات
ألمانيا متورطة.. الكرملين: موسكو ملتزمة بعملية السلام لتسوية الصراع في أوكرانيا
الحرارة 38 درجة.. انتهاء الموجة الحارة اليوم.. وتوقعات بسقوط أمطار
الجمعة والسبت .. المصريون بالخارج يصوتون بـ انتخابات مجلس الشيوخ
أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تعرف على جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية.. صور

امتحانات الثانوية الأزهرية
امتحانات الثانوية الأزهرية
محمد شحتة

نشر قطاع المعاهد الأزهرية، جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، وإعدادية وثانوية البعوث الإسلامية.
 

جداول الدور الثاني للثانوية الأزهرية

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية يوم 18 أغسطس المقبل للقسمين العلمي والأدبي.

ويؤدي طلاب القسم العلمي في اليوم الأول من امتحانات الدور الثاني من امتحانات الثانوية الأزهرية، الامتحان في مادتي القرآن الكريم والأحياء.

بينما يؤدي طلاب القسم الأدبي في اليوم الأول من امتحانات الدور الثاني من امتحانات الثانوية الأزهرية، الامتحان في مادتي القرآن الكريم واللغة الأجنبية الثانية.

ويختتم طلاب القسم العلمي امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية، بأداء الامتحان في مادة النحو، ويؤدي طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادتي الحديث والتوحيد.

استخراج نتيجة الثانوية الأزهرية بالدرجات

وفي إطار التيسير على طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم، وحرصًا من الأزهر الشريف على تخفيف الأعباء وتوفير الوقت والجهد، أعلنت الإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات وشئون الخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية أنه تمت إتاحة استخراج نتائج وبيانات درجات الطلاب من خلال المناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية، بداية من الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٧/٢٨.

وأوضحت الإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات وشئون الخريجين بقطاع المعاهد الأزهرية برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، أن كل منطقة أزهرية تتولى طباعة مستخرجات النجاح أو الرسوب، على أن يتوجه الطالب الراغب في اعتماد الخارجية إلى الإدارة المركزية لشئون الطلاب والامتحانات والخريجين بالقاهرة.

كما أكدت أن قاعدة البيانات سيتم تحديثها دوريًّا وفق نتائج الطعون وأي تعديلات طارئة، بالتنسيق الكامل مع لجنة النظام والمراقبة، والإدارة المركزية للامتحانات، ومركز المعلومات بمشيخة الأزهر.

الثانوية الأزهرية جداول امتحانات الدور الثاني جداول الدور الثاني للثانوية الأزهرية المعاهد الأزهرية طلاب الأزهر نتيجة الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

حادث مطروح

فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

رمضان صبحي

القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

بـ ترنج وكاب.. محافظ كفر الشيخ يتفقد إدارات مديرية الشباب والرياضة| صور

محافظ المنوفية

محافظ المنوفية يتفقد الدفعة الثانية لمشروع "صكوك الأضاحي" لتوزيعها على الأسر

الممر الشرفي

ممر شرفي لأستاذة جامعية بكلية الصيدلة بجامعة قناة السويس

بالصور

منافسة بورش.. بولستار تطلق سيارة خارقة للاعبي كرة القدم

بولستار
بولستار
بولستار

أطعمة تقوى الذاكرة للأطفال

اطعمة تقوى الذاكرة للاطفال
اطعمة تقوى الذاكرة للاطفال
اطعمة تقوى الذاكرة للاطفال

سيارة ملياردير خارقة قد تصبح أغلى مكلارين في العالم

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

12 طريقة تخلصك من الأرق وقلة النوم

12 طريقة تخلصك من الارق وقلة النوم
12 طريقة تخلصك من الارق وقلة النوم
12 طريقة تخلصك من الارق وقلة النوم

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية

وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية لبحث التعاون الثنائي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد