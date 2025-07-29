وزير التموين يؤكد ضرورة تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة

التقى اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بالعلمين الجديدة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين على التعاون المثمر مع المؤسسة في مجالات تمويل استيراد السلع الأساسية وتعزيز المخزون الاستراتيجي.

ونوه بأنه بأنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات السابقة بين الوزارة ممثلة في هيئة السلع التموينية والمؤسسة لتمويل شراء السلع الاساسية، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك مع المؤسسة.

من جانبه أشاد المهندس أديب الأعمى -الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بالتعاون الكبير بين الوزارة والمؤسسة، حيث أنه وصل اجمالي تمويل التجارة المعتمدة أكثر من 7.5 مليار دولار أمريكي لقطاع التموين منذ بداية التعاون وذلك لاستيراد السلع الغذائية الأساسية.