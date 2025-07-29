رئيس الأركان الإيراني: لانثق في وعود أمريكا وإسرائيل

أكد رئيس الأركان الإيراني عبد الرحيم موسوي عدم ثقته بوعود وتعهدات دولة الاحتلال والولايات المتحدة ، مشددا علي استعداد بلاده لمواجهة أي تحركات عدائية".

وقال إن بلاده جاهزة تماماً لأي محاولات اعتداء، وسوف ترد بحزم وقوة.

وذكرت في وقت سابق ، وسائل إعلام إسرائيلية بأن وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي، توجها ليلة الأحد الماضي إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لإجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى.

وذكرت التقارير أن ديرمر وهنجبي سيجتمعان مع كل من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب مسؤولين آخرين في البيت الأبيض، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والملف الإيراني.

