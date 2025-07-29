تأييد حكم الإعدام لمتهم بهتك عرض فتاة في المنوفية

قررت محكمة جنايات شبين الكوم المنعقدة في وادي النطرون تاييد حكم الاعدام علي المتهم بالتعدي علي فتاة وهتك عرضها بقرية كفر داود بمركز السادات وذلك عقب إحالة أوراق المتهم للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في اعدام المتهم حيث تم تأييد القرار اليوم.

تعود أحداث القضية عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بقيام عامل بمخبز في قرية كفر داود باستدراج طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات أثناء توجهها لشراء مخبوزات والتعدي عليها وهتك عرضها.

وبالانتقال تم ضبط المتهم واعترف بارتكابه الواقعة والتعدي علي الطفلة وحاول الهرب إلا أنه تم ضبطه من الأهالي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وتم إحالة القضية الي محكمة الجنايات.