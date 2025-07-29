من فوق المباني المجاورة.. محاولات لإخماد حريق في عقار بمصر الجديدة| صور

تحاول فرق الإطفاء في القاهرة السيطرة على حريق اندلع داخل عقار بالقرب من شارع هارون في مصر الجديدة.

و تجرى فرق الإطفاء في القاهرة عمليات الإخماد بسيارات الإطفاء وايضا من أعلى العقارات المجاورة لإخماد النيران ومنع امتدادها.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية في القاهرة بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق هائل نشب داخل عقار مكون من 3 طوابق في مصر الجديدة.

اندلع حريق هائل داخل عقار بمنطقة مصر الجديدة في القاهرة وهرعت فرق الحماية المدنية لموقع الحريق لإخماده.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا باندلاع حريق هائل في عقار مكون من 3 طوابق في مصر الجديدة.

وانتقلت 6 سيارات طفاء و3 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجاري السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها للعقارات الأخرى.