رد صادم من سيد عبد الحفيظ بشأن إمكانية انتقال نجله للزمالك

سخر سيد عبدالحفيظ، نجم النادي الأهلي السابق، من إمكانية انتقال نجله يوسف سيد عبدالحفيظ إلى نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ورد سيد عبدالحفيظ على سؤال مهيب عبد الهادي بشأن انتقال نجله إلى الزمالك: «اعتبرني مسمعتش حاجة».



وأضاف في تصريحات عبر إم بي سي مصر : «سيكون من الصعب طبعًا لأن هناك أسماء ارتبطت بأندية بشكل تاريخي ولا يمكن أن تتخذ خطوة الانتقال للمنافس».

وتابع عبدالحفيظ: «هل يمكن لأحد أفراد عائلة حازم إمام الانتقال إلى الأهلي؟، الأمر صعب نظرا للتاريخ والارتباط الكبير بناديهم».

وكان الأهلي أعلن انتقال يوسف سيد عبدالحفيظ إلى فاركو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.