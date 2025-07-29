بنتايج لاعب الزمالك يؤدى تدريبات تأهيلية استعدادا للموسم الجديد

واصل المغربي محمود بنتايج الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته التأهيلية خلال مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ويعاني اللاعب من إصابة بشد عضلي خفيف، تعرض لها خلال معسكر الفريق الأخير الذي أقيم في العاصمة الإدارية.

وأدى بنتايج تدريبات تأهيلية خاصة تحت إشراف ماريو تومليانوفيتش مخطط الأحمال بالجهاز الفني للفريق.

وفي نفس الوقت أدى علي نوفل الظهير الأيمن الصاعد تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم