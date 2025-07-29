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السيطرة على حريق بغرفة ماكينات سفينة حاويات جنوب حقل الحمد برأس غارب
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

السيطرة على حريق بغرفة ماكينات سفينة حاويات جنوب حقل الحمد برأس غارب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ابراهيم جادالله

تمكنت فرق الإطفاء التابعة للشركة العامة للبترول من السيطرة على حريق اندلع اليوم داخل غرفة ماكينات إحدى سفن الحاويات الماره  جنوب حقل الحمد التابع للشركة العامة للبترول، شمال مدينة رأس غارب، دون وقوع خسائر بشرية.

وكانت الجهات المختصة قد تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق محدود في غرفة الماكينات بالسفينة، وعلى الفور تم تفعيل خطة الطوارئ والدفع بوحدات الإطفاء التابعة للشركة العامة للبترول، بالتعاون مع الحماية المدنية بمدينة رأس غارب.

وبحسب مصادر مطلعة، تمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي قبل امتداده إلى باقي أجزاء السفينة، وجرى تبريد الموقع لضمان عدم تجدد الاشتعال. كما تم فتح تحقيق فني لتحديد أسباب الحريق، فيما تشير المعلومات الأولية إلى أنه قد يكون ناتجًا عن ماس كهربائي.

وأكدت الشركة العامة للبترول أن العمليات داخل الحقل تسير بشكل طبيعي ولم تتأثر نتيجة الحادث، مشيدة بجهود فرق الطوارئ وسرعة الاستجابة التي حالت دون وقوع خسائر أكبر.

البحر الأحمر حريق سفينة حاويات رأس غارب الشركة العامة للبترول شمال رأس غارب

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