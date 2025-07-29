رصاصة طائشة تحول الفرح إلى مأتم .. القصة الكاملة لمصرع شاب بالدقهلية

تحول الفرح الى مأتم وحزن بعد ان كانت الزغاريد تملا المكان والطبول والاغاني.. الجميع ينتظر نهايه العرس وسعاده العريس والعروس بهذا الزفاف لكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن وتنطلق رصاصه خاطئه تصيب شاب تودي لحياته فينقلب الفرح الى صراخ وعويل وبكاء ودماء.

رصاصة بعرس تنهى حياة شاب جامعى

قصه ماساويه شهدتها مدينه المنزله بمحافظة الدقهلية حيث اقيم حفل زفاف في قريه النخيل التابعه للمركز وكان العرس حديث الجميع ولكن كانت رصاصه لم تعرف الرحمه واصاب الشاب الذي كان ينفق على اسرته وعائلها وسط حاله من الهجوم والحزن .

حزن ووجوم لرحيل شاب عائل اسرته

حيث اكد العديد من اهالي المنطقه ان الشاب المتوفي ويدعى وائل السيد ربيع 20 عاما طالب بقريه ومقيم قريه ميت مرجا سلسيل أنه كان محبوب وذو سمعه طيبه ولم تحدث منه ايه مشكلات مع احد ولكن كانت هذه الرصاصه الخاطئه والغادره تنهي حياته وهو في ريعان شبابه

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة المنزلة بمصرع شاب بطلق ناري خلال حفل زفاف بقرية النخيل التابعه للمركز

ضبط المتهم بانهاء حياة شاب باحد الافراح

انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجني عليه يدعى وائل السيد ربيع ، 20 عاما، طالب بكلية التجارة، ومقيم بقرية ميت مرجا سلسيل، وتوفي متأثرًا بإصابته بطلق ناري بالرقبة.

وكشفت التحريات أن المتهم، ويدعى محمد م. م 30 عامًا، ابن شقيق نائب بمجلس النواب، أطلق عيار نارى من سلاح كان بحوزته داخل القاعة أثناء الاحتفال، فأصاب المجني عليه عن طريق الخطأ وحاول الأطباء إنقاذه دون جدوى وانتهت بحياته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.