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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد زلزال روسيا الهائل .. اليابان تكشف حالة محطة فوكوشيما النووية المنكوبة

محطة فوكوشيما
محطة فوكوشيما
قسم الخارجي

أجرت اليابان، اليوم الأربعاء عمليات إخلاء لعمال محطة فوكوشيما النووية المنكوبة بعد تحذيرات من تسونامي، إثر زلزال هائل ضرب روسيا بقوة 8.7 درجة على مقياس ريختر.

وأكدت السلطات اليابانية أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار بعد الزلزال قبالة كامتشاتكا الروسية، ولا اضطرابات في المنشآت النووية جراء الزلزال.

وأعلنت روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيل تسونامي في منطقة كامتشاتكا  بارتفاع أمواج يصل إلى 4 أمتار، بعد وقوع زلزال هائل بقوة 8.7 درجة ضرب قبالة الساحل الشرقي النائي قليل السكان في روسيا.

زلزال في روسيا

ضرب الزلزال منطقة على بعد 85 ميلا (136 كيلومترا) من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي في روسيا على عمق 19 كيلومترا، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية، التي رفعت تقديرها الأولي لقوة الزلزال إلى 8 درجات.

وصدرت تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي في أجزاء من روسيا واليابان وإندونيسيا والساحل الغربي للولايات المتحدة بالكامل بعد الزلزال. 

ويعد هذا الزلزال الأقوى منذ عام 2011، عندما ضرب زلزال بقوة 9.0 إلى 9.1 درجة شمال شرق اليابان.

تسونامي في روسيا

أُعلن عن خطر تسونامي في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية، وفقًا للحاكم المحلي فلاديمير سولودوف، الذي حثّ السكان على الابتعاد عن السواحل. وسُجِّلت موجة تسونامي بارتفاع 3-4 أمتار في منطقة ييليزوفو في كامتشاتكا، وفقًا للسلطات.

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