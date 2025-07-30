بعد زلزال ضخم قبالة روسيا.. تحذيرات من تسونامي يضرب كاليفورنيا وواشنطن وألاسكا

أصدرت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من أمواج تسونامي قد تضرب سواحل كاليفورنيا، وأوريجون، وواشنطن، وذلك عقب زلزال هائل بلغت قوته 8.6 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، كان الزلزال ضحلًا بعمق 19.3 كيلومترًا، وتمركز على بُعد 125 كيلومترًا شرق-جنوب شرق مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي في أقصى شرق روسيا.

وقد أصدر فرع كامتشاتكا التابع لوزارة الطوارئ الروسية تحذيرًا من احتمال وصول موجة تسونامي بارتفاع 32 سنتيمترًا إلى الساحل، فيما أمر حاكم مدينة سخالين فاليري ليمارينكو بإخلاء بلدة سيفيرو-كوريلسك جنوبي شبه الجزيرة تحسبًا لخطر الموجات.

من جانبه، صرّح حاكم كامتشاتكا فلاديمير سولودوف في مقطع فيديو نُشر على تيليجرام: "كان الزلزال اليوم من أقوى الزلازل التي شهدتها المنطقة منذ عقود، ورغم عدم تسجيل إصابات حتى الآن، إلا أن بعض المنشآت تضررت، من بينها روضة أطفال".

وفي اليابان، توقعت وكالة الأرصاد الجوية وصول أمواج تسونامي بارتفاع متر واحد إلى مناطق ساحلية واسعة، بدءًا من الساعة 11 صباحًا بتوقيت شرق أستراليا.

وأصدر نظام التحذير من التسونامي الأمريكي تنبيهًا بخصوص "موجات تسونامي خطيرة" قد تضرب سواحل روسيا واليابان خلال الساعات الثلاث المقبلة، كما شملت التحذيرات كلًا من جزيرة غوام الأمريكية، وجزر ميكرونيزيا، وأجزاء واسعة من ساحل ألاسكا.

وفي سياق متصل، حذّرت الولايات المتحدة واليابان من أمواج تسونامي بارتفاع يصل إلى 3 أمتار قد تضرب سواحل الإكوادور.

وتقع كامتشاتكا وأقصى شرق روسيا ضمن حلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة زلزاليًا وبركانيًا تُعد من أكثر مناطق العالم عرضة للزلازل والانفجارات البركانية.