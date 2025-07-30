مسئولو "قطاع الإسكان" يزورون محافظة أسوان لتقديم الدعم الفني ومتابعة المشروعات

قام وفد من قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تحت إشراف المهندسة نفيسة محمود هاشم، مستشار الوزير – المشرف على القطاع، وبرئاسة المهندس مصطفي النجار، رئيس القطاع وبعض قيادات القطاع بزيارة محافظة أسوان.



تأتي الزيارة استكمالا لدور قطاع الإسكان في تقديم الدعم الفنى لمديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات، ومتابعة إشراف المديريات على المشروعات القومية في إطار الخطة الاستثمارية للمحافظات أو التابعة لجهات الدولة المختلفة.



بدأت الزيارة بعقد اجتماع بمقر محافظة أسوان مع المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، وذلك للاطلاع على المستجدات لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة نطاق عمل جهات وزارة الإسكان، والوقوف على الإشكاليات أو المعوقات التي تواجه مديرية الإسكان والمرافق، كما تم عقد اجتماع بمقر المديرية مع مدير المديرية وبعض ممثلي المديرية.



ثم توجهت اللجنة لزيارة بعض مشروعات المحافظة ومنها مشروع إنشاء مبنى إعاشة داخل إدارة الحماية المدنية بأسوان، ومشروع تطوير ورفع كفاءة البدروم ومدخل مديرية التموين بأسوان، وتطوير ورفع كفاءة لمبنى إدارة المرور بأسوان، ومشروع الإسكان المميز "اللوتس"، واستكمال مبنى مديرية الشباب والرياضة، وإحلال وتجديد سور مبنى مديرية الطب البيطري بأسوان، ومشروع إنشاء إدارة أسوان الاجتماعية.



واختتم مسئولو الإسكان الزيارة بالمعاينة لموقع الصداقة الجديدة وذلك للوقوف على مستوى تنفيذ بنود أعمال الصيانة والنظافة لعدد 116عمارة، وأثناء الجولة تم التنبيه على الشركة بالاستمرار فى العمل بشكل فعَّال وتحسين نسبة الأداء للحفاظ على استدامة المشروع.

كما تم توجيه مسئولي مديرية الإسكان بمحافظة أسوان، بالاستمرار في سرعة استكمال ودفع عجلة الإنجاز في المشروعات التي تشرف عليها المديرية.