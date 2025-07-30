القضاء البريطاني يسمح لـ فلسطين أكشن بالطعن في قرار حظرها

أفادت "العربية" بأن القضاء البريطاني سمح لمجموعة "فلسطين أكشن" المؤيّدة للفلسطينيين بالطعن في قرار حظرها الذي اتخذته حكومة كير ستارمر العمّالية بداية شهر يوليو.

واقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوّية في جنوب انجلترا ورشّوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسبّبين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9,55 مليون دولار)، ولذلك تم اتخاذ قرار حظر "فلسطين أكشن" الذي دخل حيّز التنفيذ في وقت سابق من الشهر بالاستناد إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا.

وأودع أربعة نشطاء في المجموعة الحبس الاحتياطي بعد مثولهم أمام القضاء على خلفية الواقعة.