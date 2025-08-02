كان ضاحكا.. مفيد عاشور ينعى لطفي لبيب| فيديو

نعى الفنان مفيد عاشور الفنان لطفي لبيب، الذي رحل عن عالمنا صباح الأربعاء، عن 77 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، معبرا عن حزنه الشديد لفقده.

وقال الفنان مفيد عاشور، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد": “وداعا الفنان الكبير لطفى لبيب.. كنت دائما تلاقينا بهذه الابتسامة التى تعلو وجهك فى هذه الصورة.. مشرقا.. بسيطا.. محبا للجميع.. تنثر المحبة أينما حللت ولكل من قابلت.. ارقد فى سلام.. جعل الله مرضك وصبرك فى ميزان حسناتك .. رحمك الله وغفر لك واسكنك فسيح جناته”.

يذكر أن الساحة الفنية فقدت أحد أبرز نجومها، ممن أثروا الشاشة بأدوارهم المتقنة وحضورهم الإنساني المميز.

تمتع الراحل بتاريخ فني كبير، تجاوز فيه أكثر من 100 فيلم سينمائي، وما يزيد على 30 عملًا دراميًا، وشارك في أعمال خالدة مع كبار نجوم الفن المصري، من بينهم الزعيم عادل إمام، حيث جسّد شخصية السفير الإسرائيلي باحتراف لافت في فيلم السفارة في العمارة، كما شاركه في مسلسلات عفاريت عدلي علام وصاحب السعادة.

كان الفنان لطفي لبيب داعمًا للأجيال الجديدة من النجوم، ووقف بجانبهم في بداياتهم الفنية، حيث عمل مع مي عز الدين، وأحمد مكي، ومحمد سعد، وآخرين.

بعيدًا عن الفن، كان الراحل بطلاً من أبطال حرب أكتوبر المجيدة، حيث خدم في صفوف الجيش المصري لمدة ست سنوات، وشارك في معركة الكرامة والنصر.

وقد دوّن هذه التجربة في سيناريو بعنوان الكتيبة 26، كشف فيه عن تفاصيل واقعية من فترة خدمته العسكرية.

https://youtube.com/shorts/0z_PQCnocM4?si=vtUjW3GEhM1pH_yH

كما قدّم عددًا من المؤلفات والخواطر الفنية، وشارك في الفيلم الأخير “أنا وابن خالتي” إلى جانب نخبة من الفنانين المصريين.



