افتتاح أكبر معرض متخصّص في ملابس و مسستلزمات الأطفال بمصر والشرق الأوسط .. غدًا

تنطلق غدا الجمعة برعاية غرفة صناعة الملابس الجاهزة و المفروشات باتحاد الصناعات المصرية فاعليات معرض نيللي كيدز فاشون والذي يعد أكبر معرض متخصص لملابس و مستلزمات الاطفال والبيبي في مصر وافريقيا والشرق الاوسط والذي يقام في الفترة من 1 إلي 3 اغسطس بمركز مصر للمعارض الدولية بمحور المشير بالتجمع الخامس.

حيث يحظي المعرض باقبال كبير من الزائرين و التجار و المصنعين المتخصصين في مجال ملابس الاطفال ويضم صفوة من مصنعي ومصدري الملابس الجاهزة بمختلف أنواعها بالإضافة إلي مصنعي الأقمشة ومستلزمات الإنتاج، وتساهم المعارض المتخصصة في زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري كما تم توجيه دعوات لما يقرب من 2500 من كبار المشترين من 7 دول عربية واقليمية بحيث يتم استضافتهم علي نفقة المعرض للزيارة والتعاقدات وذلك بهدف تعميق الصناعة المصرية لدفع عجلة التنمية وفتح أسواق جديدة والمساهمة بدرجة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية في مجال ملابس ومستلزمات الاطفال .

ويشمل المعرض ملابس الأطفال بمُختلف أنواعها لجميع المراحل العمرية واكسسوارات الأطفال (أولاد - بنات) و مستلزمات الأطفال الرضع ومستلزمات الحمل والرضاعة و الأثاث ومستلزمات غرف الأطفال ومستلزمات إنتاج الملابس الجاهزة.

وسيستقبل المعرض جميع المتخصصين في مجال صناعة وتجارة الملابس والمصدرين والمستوردين وأصحاب المكاتب التجارية.

كما يتم توفير خطوط مواصلات لنقل الزوار من مختلف المحافظات و من الميادين العامة بمحافظة القاهرة حيث يزور المعرض اكثر من خمسة عشر الف تاجر مصري مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية خلال المعرض .





