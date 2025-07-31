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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة المعاشات والإعانات أبرزها.. عمومية المهن الطبية تناقش 14بندا

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

دعا اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات: (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الصيادلة - الأطباء البيطريين)، أعضائه لحضور الجمعية العمومية العادية، المقرر انعقادها غدا الجمعة، بقاعة الاجتماعات الكبرى بدار الحكمة بالقاهرة، على أن يبدأ التسجيل في مقرات النقابات اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا، بينما يبدأ الاجتماع رسميًا في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

وأوضح الاتحاد، أن انعقاد الجمعية يأتي استنادًا للمادة (4) من القانون رقم (013) لسنة 1983، والتي تقضي بدعوة الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل عبر صحيفتين يوميتين مع بيان مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال، مع إعادة النشر قبل يوم من موعد الانعقاد.

ويتضمن جدول الأعمال:

  • تقرير الأميـن العـام.
  • تقرير أميـن الصندوق.
  • عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات 2020- 2021م.
  • عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات 2020 - 2021 م.
  • اعتماد الميزانيات عن أعوام 2020 - 2021 م.
  • اختيار مراقب الحسابات.
  • مناقشة زيادة قيمة المعاش، وزيادة الاشتراكات.
  • اعتماد لائحة الإعانات والمعاشات.
  • المطالبة برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر.
  • دعم خريحي دفعة 2023 م من نقابتي الأسنان والصيادلة في الحق في التكليف.
  • المطالبة بوقف التوسع في إنشاء كليات طب جديدة بدون مستشفيات جامعية، ودراسة احتياجات السوق.
  • مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارت القديم.
  • عرض تقرير عن شركات الاتحاد (شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية “مفكو” - شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية - شركة المهن الطبية للأدوية – شركة المهن الطبية للاستثمار – الشركة المصرية للصناعات الدوائية “إيبيكو”)، ومقر العاصمة الإدارية.
  • مناقشة قصر الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، أو اقتراح نسبة 25%  لفرص الاستثمار البديلة بعد دراستها من لجنة استثمارية متخصصة.

وأكد الاتحاد أهمية حضور الأعضاء ومشاركتهم الفعالة في أعمال الجمعية العمومية لمناقشة هذه الموضوعات الحيوية واتخاذ القرارات التي تدعم مصالح أعضاء المهن الطبية وتخدم تطور العمل النقابي.

اتحاد المهن الطبية الأطباء البشريين الصيادلة الأطباء البيطريين الإعانات نقابة صيادلة مصر خريحى دفعة 2023 التكليف قانون الإيجارت شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية مفكو الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية العاصمة الإدارية الجهاز المركزي للمحاسبات

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