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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيس عون: لنتخذ قراراً تاريخياً بتفويض الجيش وحده في حمل السلاح وحماية الحدود

جانب من احتفال عون
جانب من احتفال عون
محمود نوفل

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن الوفاء للشهداء ولتضحياتهم يقتضي أن نوقف الموت والانتحار والدمار على أرضنا خصوصاً حين تصبح الحروب عبثية مجانية ومستدامة لمصالح الآخرين.

جاء ذلك في تصريحات للرئيس عون في احتفال ذكري شهداء الجيش اللبناني في اليرزة.


وقال الرئيس عون في تصريحات له : لنتخذ معاً قراراً تاريخياً بتفويض الجيش وحده في حمل السلاح وحماية الحدود عنا جميعاً فشرعيتنا من شرعيته وكرامتنا من كرامته.

وكان  الرئيس اللبناني جوزاف عون في وقت لاحق ، أكد أن بلاده تحتاج مليار دولار سنويا على مدى عشرة أعوام لدعم الجيش ، مشددا على أن الجيش هو الضمان لكل لبنان ولكافة الأطراف اللبنانية.

ودعا الرئيس اللبناني كافة الأطراف إلى مقاربة قضية السلاح بكل مسؤولية ، مطالبا بانسحاب جيش الإحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة في جنوب لبنان.
 

كما دعا الرئيس اللبناني الي ضرورة وقف كافة الأعمال العدائية الإسرائيلية على كل الأراضي اللبنانية.
 

ودعا عون ايضا حزب الله والأطراف السياسية الأخرى إلى دعم حصر السلاح بيد الجيش ، مشددا علي حاجة بيروت لقرار تاريخي يقضي بتفويض الجيش وحده بحمل السلاح.

وقال ايضا : علينا أن نقف جميعا خلف الجيش وأن يكون ولاؤنا للدولة وحدها. والجانب الأمريكي عرض علينا مسودة أفكار سنطرحها على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

وأضاف : طالبنا في رسالتنا إلى الجانب الأمريكي بوقف الاعتداءات على لبنان برا وبحرا وجوا ووقف الاغتيالات ، فالمفاوضات مع الجانب الأمريكي تهدف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار.

وختم الرئيس الأمريكي تصريحاته قائلا : على الأطراف اللبنانية أن تقتنص الفرصة لتسليم السلاح اليوم قبل الغد.

لبنان حزب الله الجيش اللبناني شهداء الجيش اللبناني وقف إطلاق النار

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