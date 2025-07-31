برنامج علاجى لحالات الأنيميا بين الأطفال في الوادي الجديد

قرر المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة الوادى الجديد تنفيذ برنامج علاجي لحالات الأنيميا بين الأطفال بالتنسيق بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم، والتركيز على دعم الوجبة المدرسية للعناصر الغذائية اللازمة للأطفال، وكذلك منح حوافز للأطباء ودعم الحالات الأولى بالرعاية؛ لرفع نسب الولادة الطبيعية والحفاظ على صحة الأم والجنين.

جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع المجلس برئاسة سيد محمود سكرتير عام المحافظة، وحضور العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، و عبير متولي مقررة فرع المجلس الإقليمي، وأعضاء المجلس؛ وذلك لمناقشة خطة المحافظة للسكان والتنمية وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين جودة المؤشرات السكانية والتنموية بالمحافظة، والنهوض بمعدلات النمو الاقتصادي والاجتماعي في ضوء الاستراتيجية القومية.

وقرر الاجتماع أيضا استمرار دعم المحافظة للمتسربين من التعليم بالمناطق النائية ومتابعة التزامهم بالعملية التعليمية ودراسة المقترح الخاص بخفض عدد حالات الولادة القيصرية بالمستشفيات، وعرض الخطة العاجلة للسكان بمركز الداخلة وتكثيف العمل بالقرى الأقل في المؤشرات السكانية ؛ لرفع نسب الأداء بها، وحصر المناطق المحرومة من خدمات مياه الشرب النقية بمركز الداخلة والتنسيق مع شركة مياه الشرب لتوصيلها.