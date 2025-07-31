أول تعليق من لامين يامال بعد تسجيله هدفين بالقميص رقم 10

أبدى النجم الشاب لامين يامال سعادته الكبيرة بعد تسجيله هدفين خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه برشلونة بفريق سيول الكوري، والتي انتهت بفوز كاسح للعملاق الكتالوني بنتيجة 7-3، في إطار استعداداته للموسم الجديد 2025-2026.

اللافت في ظهور يامال، أنه خاض اللقاء مرتديًا القميص رقم 10، الرقم الذي ارتبط عبر تاريخ النادي بأسماء أسطورية في مقدمتها ليونيل ميسي، دييجو مارادونا، ورونالدينيو.

يامال: التسجيل بالقميص 10 حلم تحقق

وفي أول تعليق له بعد المباراة، قال يامال:"التسجيل بهذا الرقم مع برشلونة هو حلم بالنسبة لي. أتمنى أن يكون موسمًا ناجحًا نحقق فيه العديد من الألقاب."

وتأتي هذه التصريحات بعد أن حسم برشلونة قراره بمنح الرقم 10 ليامال عقب انتقال أنسو فاتي رسميًا إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة، وهو ما زاد من التوقعات بأن يصبح لامين يامال الخليفة الجديد لأساطير البلوغرانا.

تألق يامال في المباراة الودية أمام سيول يعزز مكانته في خطط المدرب هانز فليك للموسم المقبل، خاصة وأنه أظهر انسجامًا كبيرًا مع باقي عناصر الفريق، وأثبت جاهزيته لتحمل مسؤولية الرقم التاريخي داخل أرض الملعب.