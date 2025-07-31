قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مبينساش وعوده.. مارسيل كولر يوجه رسالة للنادي الأهلي
موعد مباراة الأهلي في الدوري الممتاز والقناة الناقلة
محمد أبو بكر بعد ضبط أم مكة وأم سجدة : دعائي استجيب لتنقية المجتمع
موعد بدء الدراسة في المدارس 2026 .. قرارات نهائية من التعليم
ردا على التصعيد الروسي.. ترامب يصدر توجيهات بنشر غواصتين نوويتين |ماذا سيحدث؟
شريكي اتهمني بالجنون.. محمد أبو العينين يكشف كواليس إنشاء أول مصنع سيراميك في مصر
النائب محمد أبو العينين: تمثيل الشعب شرف ومسؤولية والصناعة مفتاح التقدم
علي جمعة: مرافقة النبي في الجنة لا تكون إلا بكثرة السجود
علا شوشة تخرج عن صمتها وتكشف تفاصيل خناقتها مع أم مكة
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
التعليم العالي: اليوم.. انتهاء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
رئيس الجالية المصرية بفرنسا: المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ واجب وطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أول تعليق من لامين يامال بعد تسجيله هدفين بالقميص رقم 10

لامين يامال
لامين يامال
حمزة شعيب

أبدى النجم الشاب لامين يامال سعادته الكبيرة بعد تسجيله هدفين خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه برشلونة بفريق سيول الكوري، والتي انتهت بفوز كاسح للعملاق الكتالوني بنتيجة 7-3، في إطار استعداداته للموسم الجديد 2025-2026.

اللافت في ظهور يامال، أنه خاض اللقاء مرتديًا القميص رقم 10، الرقم الذي ارتبط عبر تاريخ النادي بأسماء أسطورية في مقدمتها ليونيل ميسي، دييجو مارادونا، ورونالدينيو.

يامال: التسجيل بالقميص 10 حلم تحقق

وفي أول تعليق له بعد المباراة، قال يامال:"التسجيل بهذا الرقم مع برشلونة هو حلم بالنسبة لي. أتمنى أن يكون موسمًا ناجحًا نحقق فيه العديد من الألقاب."

وتأتي هذه التصريحات بعد أن حسم برشلونة قراره بمنح الرقم 10 ليامال عقب انتقال أنسو فاتي رسميًا إلى موناكو الفرنسي على سبيل الإعارة، وهو ما زاد من التوقعات بأن يصبح لامين يامال الخليفة الجديد لأساطير البلوغرانا.

تألق يامال في المباراة الودية أمام سيول يعزز مكانته في خطط المدرب هانز فليك للموسم المقبل، خاصة وأنه أظهر انسجامًا كبيرًا مع باقي عناصر الفريق، وأثبت جاهزيته لتحمل مسؤولية الرقم التاريخي داخل أرض الملعب.

لامين يامال برشلونة فريق سيول الكوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

ترشيحاتنا

عداد غاز

لأعمال الصيانة .. توقف مؤقت للغاز الطبيعي في كفر الشيخ

محاضرة لرفع وعي الشباب بالمشاركة السياسية بأسيوط

محافظ أسيوط: "شارك.. الكلمة كلمتك" خطوة جادة لترسيخ الوعي السياسي

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف يتابع نتائج وجهود 29 زيارة نفذها التفتيش المالي

بالصور

السيارات الكهربائية تتسبب في تدهور مبيعات كيا خلال 2025

كيا
كيا
كيا

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد