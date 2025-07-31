عمرو ناصر يكشف عن طموحاته مع الزمالك ورسالته للجماهير

كشف عمرو ناصر، مهاجم الزمالك الجديد، عن طموحاته مع فريقه الجديد خلال الفترة القادمة.

وقال ناصر في تصريحات لبرنامج ميركاتو المذاع على راديو أون سبورت أف أم : "حلمي الأكبر هو الانضمام لمنتخب مصر، واللعب في قائمة تضم أفضل النجوم، والتدرب تحت قيادة جهاز فني مميز. وأتمنى أن يكون تألقي مع الزمالك هو بوابتي لتحقيق هذا الحلم".

وتابع تصريحاته بالحديث عن الموسم الجديد قائلاً: "المنافسة على الدوري الموسم المقبل ستكون الأقوى، ونحن مستعدون لتحقيق اللقب والعودة لدوري أبطال أفريقيا.

ووجّه ناصر رسالة لجماهير الزمالك قائلاً: "إن شاء الله أكون عند حسن ظنكم، وأقدم ما يليق بكم وباسم النادي، وأنتظر دعمكم من أول مباراة في المدرجات".