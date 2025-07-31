السكرتير العام المساعد لبني سويف يعقد اجتماعًا لمتابعة إجراءات الحماية والطوارئ بدواوين الوحدات المحلية والمديريات والقطاعات

عقد اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، اجتماعًا لمتابعة خطط واستعدادات الوحدات المحلية لمواجهة الأزمات الطارئة، وذلك بحضور الدكتور : أشرف حماد مدير المتابعة بديوان عام المحافظة، ورؤساء المدن، و المكتب الفني والأزمات بالمحافظة

ناقش السكرتير العام المساعد آليات المرور الميداني على المنشآت والمرافق بمراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من جاهزيتها الفنية، وسلامة أنظمة التشغيل، وكفاءة أعمال الصيانة والإنارة والطوارئ، كما تم مناقشة خطة تشكيل فرق متابعة على مدار الساعة بالوحدات المحلية والقطاعات الخدمية، ، فضلًا عن مراجعة جاهزية المعدات الفنية بالمرافق العامة للتعامل مع المواقف الطارئة