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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الوطنية للانتخابات تكشف موعد انتهاء التصويت في السودان لمرشحي الشيوخ

القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات
القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات

أعلن القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بمقر الهيئة، أن انتخابات مجلس الشيوخ 2025 داخل مصر تجرى في 8 آلاف و286 مقرا انتخابيا على مستوى الجمهورية، بهدف التيسير على المواطنين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات والحفاظ عليهم.

واكد، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، أن  التصويت في السودان سينتهي الساعة السادسة مساء وفقا لضوابط الدولة.

وتم توزيع اللجان الفرعية في 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر لنظام القائمة، كالتالي في محافظة القاهرة 544 لجنة، وفى القليوبية 367 لجنة، وفى الدقهلية 723 لجنة، وفى المنوفية 469 لجنة، وفى الغربية 654 لجنة، وفى كفر الشيخ 442 لجنة، وفى الجيزة 492 لجنة، وفى الفيوم 297 لجنة، وفى بني سويف 371 لجنة، وفى المنيا 476 لجنة، وفى أسيوط 371 لجنة، وفى الوادى الجديد 60 لجنة، وفى سوهاج 507 لجنة، وفى قنا 304 لجنة، وفى الأقصر 147 لجنة، وفى أسوان 190 لجنة، وفى البحر الأحمر 67 لجنة، وفى الشرقية 844 لجنة، وفى دمياط 130 لجنة، وفى بورسعيد 50 لجنة، وفى الإسماعيلية 135 لجنة، وفى السويس 41 لجنة، وفى شمال سيناء 45 لجنة، وفى جنوب سيناء 18 لجنة، وفى الإسكندرية 320 لجنة، وفى البحيرة 633 لجنة، وفى مرسى مطروح 127 لجنة.

يذكر أن عمليات التصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ تتم خارج مصر يومى الجمعة والسبت، وفى الداخل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

انتخابات مجلس الشيوخ انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات اخبار الحوادث

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