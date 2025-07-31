قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الذهب اليوم في مصر.. الجنيه يتخطى 36 ألفا
تعرف علي موعد عودة مصابي الأهلي للتدريبات
كيفية استخراج الكارت الموحد 2025 بديل بطاقة التموين
الفيدرالي الأمريكي يخفي اسم ترامب من قضية إبستين
الزمالك كلمة السر.. لماذا تصدر عدي الدباغ الترند؟
صلاة الاستخارة.. كيف تصليها وحكم تكرارها وهل لابد تري رؤية؟
الأهلي يصارع الوقت لحسم الملفات الصعبة .. تفاصيل
أمطار وانخفاض في درجات الحرارة.. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس اليوم
الصحة الفلسطينية: إدخال شاحنات أدوية لمستشفيات قطاع غزة اليوم
هل قراءة سورة الكهف اليوم السبت تجزئ لمن نسيها الجمعة؟.. لديك فرصة
طقس السبت .. 3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك في موسم 2025-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إخلاء وتشميع جراج ومخزن مخالفَين لتجميع القمامة برأس البر

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

،شنت إدارة المتابعه بالإدارة العامة للأزمات والكوارث وإدارة البيئة بديوان عام محافظة دمياط ، حملتين ميدانيتين لضبط مخالفات بيئية جسيمة في مدينة رأس البر ومدينة دمياط.

ففي مدينة رأس البر، تم رصد شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باستخدام جراج أسفل أحد العقارات بشارع 79 – عشة 17 بمنطقة قبلي غربي كمخزن لتجميع الكرتون والقمامة، مما أدى إلى تدهور الوضع البيئي وانتشار الروائح الكريهة. وقد أسفرت الحملة عن إخلاء الجراج وتشميعه فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي منية دمياط، وبناءً على بلاغات من المواطنين، تم ضبط مخزن غير مرخص بجوار مسجد المنية الكبير داخل منطقة سكنية، يُستخدم في تجميع وفرز وبيع القمامة، الأمر الذي تسبب في معاناة الأهالي من الروائح الكريهة وتأثيرات بيئية وصحية سلبية.

وعلى الفور، تم إخلاء وتشميع المخزن، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين بالمخالفة، الذين تبين أنهم تابعون لإحدى الجهات الخدمية، وجارٍ التحقيق في الواقعة.

وأكدت محافظة دمياط استمرار جهودها في التصدي لأي أنشطة مخالفة تهدد الصحة العامة أو تشوه المظهر الحضاري للمدن، وتشدد على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

كما تُجدد المحافظة دعوتها لأصحاب مثل هذه الأنشطة بالتعاون الرسمي من خلال توريد تلك المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة التابع للمحافظة، بدلاً من العمل العشوائي الذي يعرضهم للمساءلة القانونية، ويسبب أضرارًا بيئية وصحية للمواطنين.

دمياط محافظ دمياط رأس البر المنيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. أماكن شاغرة بالمرحلة الثانيةلـ تنسيق الجامعات 2025

الفنانة أنغام

العثور على جثة عم أنغام داخل شقته في الجيزة

وزارة الداخلية

تجديد ثقة ومهام جديدة.. ننشر حركة تنقلات مديرية أمن الجيزة

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

كسوف الشمس

كسوف الشمس.. العالم يظلم فى 11 دولة لـ 6 دقائق في هذا التوقيت

جثة - أرشيفية

التحريات الأولية تكشف مفاجأة في وفاة عم الفنانة أنغام

القبض على أم سجدة

أم سجدة من السوشيال ميديا لـ قفص الإتهام .. تنشر فيديوهات خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

موعد انطلاق المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025

ترشيحاتنا

الدعاء

6 دعوات رددهم لمن أراد التوبة والستر

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر: الحج دين في رقبة المستطيع

الدكتور يسري جبر

يسري جبر: الاجتهاد عمل علمي منضبط يستند إلى النصوص القطعية

بالصور

بعد إنتاج 6 ملايين سيارة.. نيسان تقرر إغلاق مصنعها بالمكسيك

نيسان
نيسان
نيسان

مدينة كبرى تشن حملة شرسة لمنع الدراجات الكهربائية

الاسكوتر
الاسكوتر
الاسكوتر

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي
رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

فيديو

رنا سماحة مع المذيعة تقى الجيزاوي

رنا سماحة: خضعت لعلاج نفسي بعد الإنفصال ..ولم أتعاون مع طليقي فى أعمال فنية.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مجاعة غزة وتسونامي الدولة الفلسطينية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ما وراء البريق الخادع للشهرة السريعة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية.. أداة إستراتيجية لحماية الأمن القومي المصري

المزيد