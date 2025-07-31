إخلاء وتشميع جراج ومخزن مخالفَين لتجميع القمامة برأس البر

،شنت إدارة المتابعه بالإدارة العامة للأزمات والكوارث وإدارة البيئة بديوان عام محافظة دمياط ، حملتين ميدانيتين لضبط مخالفات بيئية جسيمة في مدينة رأس البر ومدينة دمياط.

ففي مدينة رأس البر، تم رصد شكوى على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باستخدام جراج أسفل أحد العقارات بشارع 79 – عشة 17 بمنطقة قبلي غربي كمخزن لتجميع الكرتون والقمامة، مما أدى إلى تدهور الوضع البيئي وانتشار الروائح الكريهة. وقد أسفرت الحملة عن إخلاء الجراج وتشميعه فورًا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وفي منية دمياط، وبناءً على بلاغات من المواطنين، تم ضبط مخزن غير مرخص بجوار مسجد المنية الكبير داخل منطقة سكنية، يُستخدم في تجميع وفرز وبيع القمامة، الأمر الذي تسبب في معاناة الأهالي من الروائح الكريهة وتأثيرات بيئية وصحية سلبية.

وعلى الفور، تم إخلاء وتشميع المخزن، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القائمين بالمخالفة، الذين تبين أنهم تابعون لإحدى الجهات الخدمية، وجارٍ التحقيق في الواقعة.

وأكدت محافظة دمياط استمرار جهودها في التصدي لأي أنشطة مخالفة تهدد الصحة العامة أو تشوه المظهر الحضاري للمدن، وتشدد على أهمية الالتزام بالمعايير البيئية والصحية.

كما تُجدد المحافظة دعوتها لأصحاب مثل هذه الأنشطة بالتعاون الرسمي من خلال توريد تلك المخلفات إلى مصنع تدوير القمامة بأبو جريدة التابع للمحافظة، بدلاً من العمل العشوائي الذي يعرضهم للمساءلة القانونية، ويسبب أضرارًا بيئية وصحية للمواطنين.