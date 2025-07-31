ميمي جمال: تكريم الفنان بمثابة صفحة بيضاء كبيرة لتاريخه

قالت الفنانة الكبيرة ميمي جمال، إن تكريم المهرجان القومي للمسرح قيمة كبيرة لها وتشعر بأن تكريم الفنان بمثابة صفحة بيضاء كبيرة لتاريخ الفنان ويتم الكتابة فيها، مضيفة: "تاريخ الفنان صفحة بيضاء كبيرة بيتكتب فيها أعمال والتكريم هو كلمة صح وشكر في الآخر".

تكريم الدولة حاجة تانية

وأضافت ميمي جمال، خلال لقاءها ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن الفنان يتعب كثيرا ويحتاج إلى التكريم لاستكمال مشواره، قائلة: "محتاجة علطول يكون في تكريم وحب المشاهد جميل لكن تكريم الدولة حاجة تانية من وجهة نظري"، لافتة إلى أنها حتى الان حينما تدخل المسرح تشعر بارتباك لتفكيرها في استقبال الجمهور.

وكشفت ميمي مصطفى، عن أنها كانت تنوي اهداء جائزة تكريمها لزوجها الراحل حسن مصطفى، قائلة: "كنت محضرة أني اهدى تكريمي لزوجي حسن مصطفى لكن لما دخلت مخي وقف وزوجي حسن مصطفى اشتغل عمر كبير وماتكرمش في حياته".