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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دنيا سمير غانم عن مشاركة ابنتها كايلا في روكي الغلابة: أتمنى الناس تحبها

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم
البهى عمرو

قالت الفنانة دنيا سمير غانم، إنها تتمنى حب المشاهدين لـ ابنتها كايلا، موضحة أن نجلتها شاركت معها من قبل في مشهد بـ جت سليمة.

وجاءت تصريحات الفنانة دنيا سمير غانم، ببرنامج "عرب وود" خلال العرض الخاص للفيلم "روكي الغلابة" وعن مشاركة ابنتها كايلا لأول مرة على شاشة السينما بفيلم "روكي الغلابة" الذي بدأ عرضه في السينمات.

ولفتت كايلا رامي رضوان الأنظار خلال العرض الخاص لفيلم "روكي الغلابة"، بإطلالة ناعمة وبسيطة عكست براءتها وأناقتها في آنٍ واحد.

وظهرت كايلا بفستان أنيق باللون (اختاري لونًا إن كان متوفرًا من الصور)، مزين بتفاصيل ناعمة تناسب عمرها، مع تسريحة شعر منسدلة زادت من براءتها وجمالها الطبيعي.

وحازت إطلالتها على إعجاب الجمهور وعدسات المصورين، خاصة أنها المرة الأولى التي تظهر فيها رسميًا في عمل فني، لتبدأ أولى خطواتها في عالم الأضواء تحت أنظار والديها.

ويعد هذا الظهور العلني هو الأول للثنائي بعد انتشار شائعات الطلاق التي لاحقتهما خلال الفترة الماضية، ليكون بمثابة نفي عملي وهادئ لتلك الأقاويل، ورسالة واضحة تعكس ترابط الأسرة واستمرار العلاقة بينهما.

كانت بداية الجدل حين نشرت دنيا سمير غانم عبر خاصية "الستوري" على حسابها بـInstagram عبارة غامضة قالت فيها:
"لا تتجاهل حدسك عندما يقول أنا لست مرتاحًا في هذا المكان، أو مع هذا الشخص"،
ما فتح الباب لتكهنات حول وجود خلافات بينها وبين زوجها.

دنيا سمير غانم الفنانة دنيا سمير غانم جت سليمة كايلا روكي الغلابة

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