عمومية المهن الطبية.. الأعضاء يتوافدون على دار الحكمة لمناقشة 14 بندا

بدأ أعضاء اتحاد المهن الطبية الذي يضم نقابات: (الأطباء البشريين - أطباء الأسنان - الأطباء البيطريين - الصيادلة) صباح اليوم الجمعة، التوافد على دار الحكمة بالقاهرة، للمشاركة في فعاليات الجمعية العمومية العادية، التي دعا إليها الاتحاد.

تم فتح باب التسجيل في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وسط استعدادات تنظيمية لاستقبال الأعضاء وضمان انسيابية عملية التسجيل قبل انطلاق الاجتماع رسميًا في الثانية ظهرًا فور اكتمال النصاب القانوني للعمومية.

أوضح الاتحاد، أن انعقاد الجمعية يأتي استنادًا للمادة (4) من القانون رقم (013) لسنة 1983، والتي تقضي بدعوة الأعضاء قبل موعد الانعقاد بأسبوعين على الأقل عبر صحيفتين يوميتين مع بيان مكان وزمان الاجتماع وجدول الأعمال، مع إعادة النشر قبل يوم من موعد الانعقاد.

يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية مناقشة 14 بندا من بينها:

تقرير الأميـن العـام.

تقرير أميـن الصندوق.

عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات 2020- 2021م.

عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات 2020 - 2021

اعتماد الميزانيات عن أعوام 2020 - 2021 م.

اختيار مراقب الحسابات.

مناقشة زيادة قيمة المعاش، وزيادة الاشتراكات.

اعتماد لائحة الإعانات والمعاشات.

المطالبة برفع الحراسة عن نقابة صيادلة مصر.

دعم خريحي دفعة 2023 م من نقابتي الأسنان والصيادلة في الحق في التكليف.

المطالبة بوقف التوسع في إنشاء كليات طب جديدة بدون مستشفيات جامعية، ودراسة احتياجات السوق.

مناشدة رئيس الجمهورية بعدم التصديق على قانون الإيجارت القديم.

عرض تقرير عن شركات الاتحاد (شركة المهن الطبية للمنتجات البيطرية “مفكو” - شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية - شركة المهن الطبية للأدوية – شركة المهن الطبية للاستثمار – الشركة المصرية للصناعات الدوائية “إيبيكو”)، ومقر العاصمة الإدارية.

مناقشة قصر الاستثمار على ودائع البنوك والأوعية الادخارية، أو اقتراح نسبة 25% لفرص الاستثمار البديلة بعد دراستها من لجنة استثمارية متخصصة.

كان اتحاد المهن الطبية أكد أهمية المشاركة الفعالة من جانب الأعضاء في أعمال الجمعية العمومية، لما تحمله من قرارات مؤثرة على مصالح المهن الطبية وتطوير العمل النقابي.