مجلس حكماء المسلمين يرحب بإعلان عدد من الدول عزمها الاعتراف بدولة فلسطين

أعرب مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن ترحيبه بإعلان دول مالطا وكندا وأستراليا وأندورا وفنلندا وأيسلندا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا والبرتغال وسان مارينو عزمهم الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد مجلس حكماء المسلمين أنَّ توالي إعلان عدد من الدول حول العالم دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني يمثل خطوة تاريخية ومهمة على طريق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته التي طالت لعقود، داعيا العالم أجمع إلى إقرار حق الشعب الفلسطيني المشروع في إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن دعمه لكافة الجهود العربية والدولية، التي تستهدف إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مجددًا دعوته المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان على قطاع غزة، وحماية المدنيين الأبرياء، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية ووقف مخططات التهجير وسياسات التجويع بحق الشعب الفلسطيني المقهور.