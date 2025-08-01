مصرع سائق طعنا بسلاح أبيض بقرية الميمون ببنى سويف

لقى سائق مصرعه طعنا بسلاح أبيض فى مشاجرة مع آخرون بقرية الميمون التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف تم نقل الجثة إلى مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف الشرطة والنيابة .

كان اللواء أسامة جمعة مدير أمن بني سويف تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتلقي إخطارا من مستشفى الواسطى المركزي بوصول شخص فى العقد الخامس من عمرة متوفى وبه عدت طعنات وتم وضعة فى مشرحة المستشفى .

وتحت إشراف اللواء محمد الخولى مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، انتقل الى مكان الحادث المقدم عماد عثمان رئيس مباحث قسم شرطة الواسطى، وتبين من التحريات الأولية آن المجنى علية يدعى " حسن ، م ، ح ، 53 سنه سائق، مقيم بقرية الميمون، "

نشبت مشاجرة بين شقيقة الأصغر وبين الجانى ويدعى " أشرف، م ، 40 سنه ، مقيم الميمون " وقام المجنى علية بالانتقال إلى مكان الجريمة فتلقي عدت طعنات من " الجانى " بسلاح ابيض " سكين " أسفل الصدر 7 سم واخر بالعرض بالبطن 8 سم وجرح قطعي في الفخذ الأيمن وكسر بالساق الأيمن ،تم نقله إلى مستشفى الواسطى المركز لإسعافه ولكن لقى مصرعه قبل وصوله إليها،

تم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بسرعة القبض على الجاني والسلاح المستخدم فى الجريمة وتقديمة للعدالة للمحاكمة . وقامت قوات الأمن بفرد كردون امنى حول منطقة الحادث بالقرية .