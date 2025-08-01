البورصة تخسر 12.3 مليار جنيه في أسبوع.. والمستثمرون الأجانب والعرب يواصلون البيع

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعًا واضحًا في القيمة السوقية للأسهم، حيث خسر رأس المال السوقي نحو 12.3 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.399 تريليون جنيه، مقابل 2.411 تريليون جنيه في الأسبوع السابق، بنسبة انخفاض بلغت 0.5%.

خسائر رأس المال السوقي

تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.389 تريليون جنيه إلى 1.386 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 0.2%.

أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع

إيجي إكس 30: ارتفع بنسبة 0.21% مغلقًا عند 34198 نقطة.

إيجي إكس 30 محدد الأوزان: تراجع بنسبة 0.14% إلى 42021.26 نقطة.

إيجي إكس 70 متساوي الأوزان: انخفض بنسبة 0.58% عند 10225.07 نقطة.

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: تراجع بنسبة 0.58% ليسجل 13807.50 نقطة.

مؤشر تميز: تراجع بشكل حاد بنسبة 7.48% ليغلق عند 15280.06 نقطة.

تعاملات المستثمرين خلال الأسبوع

المصريون استحوذوا على 90.3% من إجمالي التعاملات.

الأجانب سجلوا صافي بيع بقيمة 241.8 مليون جنيه واستحوذوا على 4.9% من التداولات.

العرب سجلوا صافي بيع 468.1 مليون جنيه بنسبة استحواذ 4.8%.

منذ بداية العام

بلغت نسبة تعاملات المصريين 88.4% من إجمالي التعاملات بعد استبعاد الصفقات.

سجل الأجانب صافي بيع تراكمي 3.175 مليار جنيه بنسبة تعامل 5.7%.

سجل العرب صافي بيع 3.758 مليار جنيه بنسبة تعامل 5.9%.

حركة السوق خلال الأسبوع عكست استمرار الضغوط البيعية من جانب المستثمرين غير المصريين، رغم محاولات المؤشر الرئيسي الصعود، في وقت يترقب فيه المستثمرون تطورات المشهد الاقتصادي محليًا ودوليًا.