بعد تسجيل تباطؤ في سوق التوظيف.. ترامب يقيل مفوض إحصاءات العمل

أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة 1 أغسطس/ آب، مفوضة مكتب إحصاءات العمل، بعد ساعات من إعلان الوكالة تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة إلى حدّ التوقف التام.

في منشور على موقع "تروث سوشيال"، وجّه فيه ترامب مزيداً من الانتقادات لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، اتهم ترامب مفوضة مكتب إحصاءات العمل، إريكا ماكينتارفر، بأنها مُعيّنة سياسيًا تتلاعب ببيانات الوظائف.

كتب ترامب: "علمتُ للتو أن أرقام الوظائف في بلدنا تُعدّها مُعيّنة من قِبل بايدن، الدكتورة إريكا ماكينتارفر، مفوضة إحصاءات العمل، التي زيّفت أرقام الوظائف قبل الانتخابات في محاولة لتعزيز فرص كامالا هاريس في الفوز".

وأضاف: "نحن بحاجة إلى أرقام وظائف دقيقة. لقد وجّهتُ فريقي لإقالة هذه المُعيّنة السياسية من قِبل بايدن فوراً. سيتم استبدالها بشخصية أكثر كفاءةً وتأهيلًا".



أظهر تقرير الوظائف لشهر يوليو ارتفاعاً في الوظائف غير الزراعية بمقدار 73,000 وظيفة الشهر الماضي، وهو أقل بكثير من تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم داو جونز، والتي كانت تشير إلى زيادة قدرها 100,000 وظيفة. وقد تم تعديل الأشهر السابقة بشكل كبير.

وبلغ إجمالي نمو الوظائف في يونيو 14,000 وظيفة فقط، بانخفاض عن 147,000 وظيفة. وانخفض عدد الوظائف في مايو إلى 19.000 وظيفة من 125,000 وظيفة، مما يشير إلى ضعف سوق العمل منذ فترة.

وفي ذات المنشور كرر الرئيس الأميركي الدعوة إلى "إقالة" جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال "يشهد الاقتصاد ازدهاراً في عهد ترامب، على الرغم من أن الاحتياطي الفيدرالي يُمارس أيضاً بعض التلاعب، هذه المرة بأسعار الفائدة، حيث خفضها مرتين، وبشكل كبير، قبيل الانتخابات الرئاسية، على أمل فوز كامالا ، كيف سارت الأمور؟ يجب أيضاً إقالة" جيروم باول، الذي "تأخر كثيراً ".