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سفير مصر بالسعودية: المشاركة في انتخابات الشيوخ تعكس روح الانتماء للوطن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سفير مصر بالسعودية: المشاركة في انتخابات الشيوخ تعكس روح الانتماء للوطن

سفير مصر في السعودية إيهاب أبو سريع
سفير مصر في السعودية إيهاب أبو سريع
أ ش أ

أكد سفير مصر في السعودية، إيهاب أبو سريع، أن هناك إقبالا كثيفا من أبناء الجالية المصرية في أول أيام التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين بالخارج أمس، متوقعا إقبال المزيد من الناخبين اليوم الثاني على التوالي .


وقال أبو سريع، في مداخلة هاتفية مع قناة (اكسترا نيوز) الإخبارية، اليوم (السبت) :"إن جميع الأمور تسير بهدوء وانتظام وسلاسة"، مشيدا في الوقت نفسه بالتنسيق مع السلطات السعودية، وتواجدها خارج مقر السفارة لتأمينه.


ووجه أبو سريع الشكر إلى أبناء الجالية المصرية على مشاركتهم الملحوظة والفعالة في انتخابات الشيوخ، والتي تعكس روح الانتماء والحرص على المصلحة الوطنية، وممارسة الحق الدستوري في هذا الاستحقاق البرلماني المهم .


وأضاف : "ممارسة الحق الدستوري واجب وطني، والمصريون بالخارج يشعرون بتلك المسئولية، ويعلمون أن صوتهم يساهم في تعزيز مسيرة الديمقراطية في مصر، وترسيخ مؤسسات الدولة المصرية".


وأشار إلى أن "أبناء مصر في الخارج، وخاصة في المملكة العربية السعودية، يشكلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني، ومشاركتهم الفعالة في هذا الاستحقاق البرلماني المهم ينقل صورة حقيقية عن مصر، ويعكس رسالة واضحة للجميع أن المصريين في الخارج شركاء حقيقيون في صناعة المستقبل، وصوتهم لا يقل أهمية عن أي صوت داخل أرض الوطن".

السعودية اخبار مصر انتخابات محلس الشيوخ إيهاب أبو سريع

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