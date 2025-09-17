جيلي تكشف عن الجيل الخامس من إمجراند عالميا

أعلنت شركة جيلي الصينية عن إطلاق الجيل الخامس من سيارتها السيدان الشهيرة إمجراند، بعد تسجيلها مؤخرا في قاعدة بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالصين.

الجيل الجديد من جيلي إمجراند الذي يأتي بعد النجاح الكبير للجيلها الرابع والذي طرح عام 2021 وحصل على تحديث منتصف العمر في ‏‏2024، ‏جاء بتصميم أكثر عصرية ضمن هوية Geely 4.0.

كما تأتي جيلي إمجراند ‏‏أكبر في أبعادها من الجيل السابق، حيث جاءت بطول 4,815 مم وعرض 1,885 مم ‏وارتفاع 1,480 مم، مع قاعدة عجلات 2,755 مم.‏

على مستوى الأداء، زودت جيلي إمجراند ‏بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 178 حصانا ‏وعزم دوران 290 نيوتن متر، مع ناقل حركة مزدوج القابض ‏WET-DCT‏ يتيح ‏تسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 7.9 ثوان وسرعة قصوى 200 كم/س، ‏بالأضافة الى خيارا اقتصاديا بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي بقوة 118 حصانا ‏بناقل يدوي أو أوتوماتيك ‏CVT‏.‏

وحصلت الواجهة الأمامية من جيلي إمجراند ‏على شبكة أكبر مع قضبان كرومية بارزة، ومصابيح أمامية حادة بتقنية LED، إضافة إلى فتحات تهوية سفلية على شكل حرف L مزدوج.

واعتمدت السيارة جيلي إمجراند ‏على جنوطا جديدة قياس 18 بوصة، بينما زودت خلفية السيارة بشريط أسود يصل بين المصابيح ومخارج عادم كرومية مزدوجة.