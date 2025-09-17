قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتهمة تهديد وابتزاز هالة صدقي.. هذه عقوبة مساعدتها طبقا للقانون
ميدو: صحة الخطيب أهم من أي منصب وعلينا احترام قراره
استقيل بالود من غير مشاكل.. طبيب مقيم بجامعة قناة السويس يروي تفاصيل مأساوية له في العمل
برعاية رئيس الوزراء.. إطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" الأحد المقبل
إعلان إسرائيل التصعيد العسكري في غزة بعد القمة العربية الإسلامية يقلب المشهد الإقليمي رأسًا على عقب
حار على جنوب الصعيد.. انخفاض درجات الحرارة المتوقعة على القاهرة وأبرز الظواهر في طقس اليوم
قرارات عاجلة بشأن “رياض الأطفال” بالمدارس في العام الدراسي الجديد
إيران تعدم رجلا بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
أسعار الأسماك والجمبري في الأسواق اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2
رويترز: السيطرة على حريق في منشآت تخزين الوقود بمحطة زابوريجيا
الذروة الصباحية.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
الأزمة عادت من جديد.. سيف زاهر يصدم جماهير الزمالك بهذا الأمر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جيلي تكشف عن الجيل الخامس من إمجراند عالميا

جيلي إمجراند
جيلي إمجراند
كريم عاطف

أعلنت شركة جيلي الصينية عن إطلاق الجيل الخامس من سيارتها السيدان الشهيرة إمجراند، بعد تسجيلها مؤخرا في قاعدة بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بالصين.

الجيل الجديد من جيلي إمجراند الذي يأتي بعد النجاح الكبير للجيلها الرابع والذي طرح عام 2021 وحصل على تحديث منتصف العمر في ‏‏2024، ‏جاء بتصميم أكثر عصرية ضمن هوية Geely 4.0.

كما تأتي جيلي إمجراند ‏‏أكبر في أبعادها من الجيل السابق، حيث جاءت بطول 4,815 مم وعرض 1,885 مم ‏وارتفاع 1,480 مم، مع قاعدة عجلات 2,755 مم.‏

على مستوى الأداء، زودت جيلي إمجراند ‏بمحرك 1.5 لتر تيربو بقوة 178 حصانا ‏وعزم دوران 290 نيوتن متر، مع ناقل حركة مزدوج القابض ‏WET-DCT‏ يتيح ‏تسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 7.9 ثوان وسرعة قصوى 200 كم/س، ‏بالأضافة الى خيارا اقتصاديا بمحرك 1.5 لتر تنفس طبيعي بقوة 118 حصانا ‏بناقل يدوي أو أوتوماتيك ‏CVT‏.‏

وحصلت الواجهة الأمامية من جيلي إمجراند ‏على شبكة أكبر مع قضبان كرومية بارزة، ومصابيح أمامية حادة بتقنية LED، إضافة إلى فتحات تهوية سفلية على شكل حرف L مزدوج.

واعتمدت السيارة جيلي إمجراند ‏على جنوطا جديدة قياس 18 بوصة، بينما زودت خلفية السيارة  بشريط أسود يصل بين المصابيح ومخارج عادم كرومية مزدوجة.

شركة جيلي الصينية جيلي الصينية جيلي جيلي إمجراند الجيل الجديد من امجراند امجراند الجيل الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

تغير مفاجئ في الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد وانخفاض الحرارة

كارفور

الانسحاب المزدوج .. «كارفور» تغادر البحرين والكويت في أقل من أسبوع

اموال

2 مليون ونص وقعوا على الأرض.. صاحب شركة في ورطة بسبب سرقة 11 مليون جنيه.. خاص

كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو يشتري 25% من أسهم النصر ويُخطط للاستثمار في نادي الزمالك

إمام عاشور

بعد حالة كبيرة من الجدل.. الكشف عن مرض إمام عاشور الحقيقي وأعراض الإصابة

أرشيفية

هدية قطر تدخل الظل.. طائرة ترامب الموعودة في قبضة المخابرات الأمريكية

حادث ارشيفية

بينهم أطفال.. بالأسماء| إصابة 14 في انقلاب أتوبيس سياحي بالكيلو 8 بطريق «مطروح/الإسكندرية»

الشرع ونتنياهو

اقتطاع جبل الشيخ .. الكشف عن صفقة سرية بين إسرائيل وسوريا لتقسيم جنوب غرب دمشق

ترشيحاتنا

مجلس النواب

سؤال فى النواب حول موعد إنتهاء أزمة نواقص الأدوية

مجلس النواب

برلمانى يسأل عن مدارس صناعة الدواء.. ركيزة للأمن القومي الصحي أم مشروع مؤجل؟

مجلس النواب

نواب: مواجهة مخاطر الألعاب الإلكترونية «ضرورة وطنية».. و«روبلوكس» تحتاج لضوابط لحماية الأطفال

بالصور

جيلي تكشف عن الجيل الخامس من إمجراند عالميا

جيلي إمجراند
جيلي إمجراند
جيلي إمجراند

مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة يستقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمي

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فستان قصير.. سارة سلامة تبهر متابعيها

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

الطب البديل غير آمن دائما.. متى يجب أن تقول لا؟

الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟
الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟
الطب البديل ليس دائمًا آمن..متى يجب أن تقول لا؟

فيديو

دينا علاء

حبس زوجها بعد استقرار حالته.. لغز مقتـ..ـل دينا علاء لاعبة الجودو | تفاصيل

نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين

من الكاميرا إلى عيادات الاكتئاب .. نجوم اعترفوا أنهم ذهبوا إلى أطباء نفسيين | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أل منصور

د. أمل منصور تكتب: التصالح بعد الخصام.. عودة القلب إلى مكانه

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب.. الرئيس السيسي قائد الأمة ورسائل الحسم في قمة الدوحة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب.. ثمرة التعليم

الكاتب الصحفي أحمد زهران

السيسي .. صمام الأمن والأمان للشرق الأوسط

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

المزيد