انتخابات الشيوخ.. غرفة القومي لحقوق الإنسان جاهزة لاستقبال الصحفيين والإعلاميين

أعلن المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تخصيص غرفة عمليات إعلامية لتيسير عمل الصحفيين والإعلاميين خلال متابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك ضمن جهود القومي لحقوق الإنسان لتعزيز الشفافية ودعم التغطية الإعلامية المهنية للعملية الانتخابية.

وتنطلق انتخابات مجلس الشيوخ في الداخل أيام 4 و 5 أغسطس الجاري وفق ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، ويتنافس فيها 428 مرشحا على النظام الفردي منهم 186 مرشحا مستقلا و242 مرشحا عن الأحزاب السياسية، فيما تنافس قائمة واحدة في كل من الدوائر المخصصة لنظام القوائم، تحت اسم "القائمة الوطنية من أجل مصر".

وتعمل غرفة المجلس القومي لحقوق الإنسان على مدار أيام التصويت، وتهدف إلى توفير منصة اتصال مباشرة مع ممثلي وسائل الإعلام، من خلال إتاحة البيانات الرسمية والتقارير الميدانية الصادرة عن المجلس، وتقديم المعلومات المحدثة حول مجريات العملية الانتخابية وملاحظات المتابعة.

كما توفر الغرفة دعمًا لوجستيًا لتسهيل إجراء اللقاءات الصحفية والتلفزيونية، بما يضمن تغطية إعلامية مهنية وفعّالة، ويعكس التزام المجلس بتعزيز الشفافية وتكريس التواصل مع وسائل الإعلام كشريك رئيسي في نقل الواقع الانتخابي بمصداقية.

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان وفي إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، نظم عددا من اللقاءات التنشيطية المخصصة للمعنيين بتغطية انتخابات الشيوخ من الإعلاميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بالقاهرة وعدد من المحافظات.