في جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يطمئن على جاهزية لجان انتخابات الشيوخ |صور

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، جولة مفاجئة شملت عددًا من المقار الانتخابية بقرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا وحي ثان طنطا، للوقوف على جاهزية لجان التصويت واستيفاء جميع متطلبات عملية الاقتراع، وذلك في إطار المتابعة الميدانية الدقيقة للاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

جهود محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية، خلال الجولة، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد بديوان عام المحافظة قبل أيام، لمراجعة الموقف التنفيذي لكافة تجهيزات اللجان البالغ عددها 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المحافظة.

تحرك محافظ الغربية

وخلال تفقده مقرات اللجان، شدد اللواء أشرف الجندي على أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

وأكد على ضرورة مراعاة راحة الناخبين وبالأخص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وحرص المحافظ على التأكد ميدانيًا من توافر الإضاءة الكاملة داخل وخارج المقار، وتوفير مصادر بديلة للطاقة لضمان استمرارية العمل، ومراجعة سلامة وتأمين المداخل والمخارج، وتثبيت المصبعات الحديدية والأقفال المحكمة على النوافذ والأبواب.

كما وجه بالتأكد من توافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين وأطقم العمل، وتجهيز الأثاث والمناضد المخصصة لصناديق الاقتراع، وأماكن إقامة المستشارين ورؤساء اللجان وضباط القوات المسلحة المشاركين في الإشراف والتأمين.

وشدد المحافظ على إنشاء مظلات ومناطق انتظار أمام اللجان مزودة بكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وتوفير طفايات حريق صالحة للاستخدام، ورفع علم الجمهورية أمام كل لجنة مع وضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة.

وفيما يخص المشهد الحضاري، وجه برفع كفاءة النظافة في جميع الطرق المؤدية إلى اللجان، وإزالة الإشغالات والمعوقات من محيط المقار والشوارع المؤدية إليها، مع قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات فورًا، وتجميل مداخل ومخارج القرى والأحياء التي تضم لجان انتخابية، ومتابعة الإنارة العامة بالشوارع، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتيسير وصول الناخبين، فضلًا عن مراجعة صلاحية خطوط التليفونات الأرضية لضمان التواصل الفعال.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي طارئ، وتفعيل غرف العمليات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأكد أن أعمال المتابعة ستستمر حتى قبيل انطلاق عملية الاقتراع، لضمان إجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الجولات المفاجئة ستتواصل حتى قبيل انطلاق عملية الاقتراع، لضمان تنفيذ الخطة الموضوعة وإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.