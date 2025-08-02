قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الثلاثاء.. تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة
البلوجر شاكر من دنجوان تيك توك لنزيل تخشيبة الحبس على ذمة التحقيقات
هزة ارتدادية بقوة 6.8 تضرب كامتشاتكا الروسية وتحذير قوي من تسونامي
الله يرحمني.. سيمون تعلق على توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف
«الأرصاد»: لا موجات حارة هذا الأسبوع.. وانخفاض طفيف في درجات الحرارة
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأحد
ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب فى مخزن بلاستيك بالخانكة ..صور
بفعل بيانات أمريكية| تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21
عيار 21 يسجل مفاجأة.. تعرف على أسعار الذهب اليوم
الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بشأن حالة الطقس
عائلات المحتجزين الإسرائيليين بغزة تغلق شارع أيالون في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل
ياسمين الخطيب: سوزي ضحية أهلها والمجتمع رغم ما تقدمه من "قرف"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في جولة مفاجئة.. محافظ الغربية يطمئن على جاهزية لجان انتخابات الشيوخ |صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، صباح اليوم، جولة مفاجئة شملت عددًا من المقار الانتخابية بقرية ميت حبيش البحرية بمركز طنطا وحي ثان طنطا، للوقوف على جاهزية لجان التصويت واستيفاء جميع متطلبات عملية الاقتراع، وذلك في إطار المتابعة الميدانية الدقيقة للاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، المقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس الجاري.

جهود محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية، خلال الجولة، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز والمدن والوحدات المحلية والمديريات الخدمية، تنفيذًا لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد بديوان عام المحافظة قبل أيام، لمراجعة الموقف التنفيذي لكافة تجهيزات اللجان البالغ عددها 654 لجنة انتخابية موزعة على مستوى المحافظة.

تحرك محافظ الغربية 

وخلال تفقده مقرات اللجان، شدد اللواء أشرف الجندي على أن توفير بيئة انتخابية آمنة ومنظمة يمثل أولوية قصوى، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.

وأكد على ضرورة مراعاة راحة الناخبين وبالأخص كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

وحرص المحافظ على التأكد ميدانيًا من توافر الإضاءة الكاملة داخل وخارج المقار، وتوفير مصادر بديلة للطاقة لضمان استمرارية العمل، ومراجعة سلامة وتأمين المداخل والمخارج، وتثبيت المصبعات الحديدية والأقفال المحكمة على النوافذ والأبواب.

كما وجه بالتأكد من توافر المياه وصلاحية دورات المياه لخدمة الناخبين وأطقم العمل، وتجهيز الأثاث والمناضد المخصصة لصناديق الاقتراع، وأماكن إقامة المستشارين ورؤساء اللجان وضباط القوات المسلحة المشاركين في الإشراف والتأمين.

وشدد المحافظ على إنشاء مظلات ومناطق انتظار أمام اللجان مزودة بكراسي متحركة لخدمة كبار السن وذوي الإعاقة، وتوفير طفايات حريق صالحة للاستخدام، ورفع علم الجمهورية أمام كل لجنة مع وضع لافتات واضحة تحمل اسم ورقم اللجنة.

وفيما يخص المشهد الحضاري، وجه برفع كفاءة النظافة في جميع الطرق المؤدية إلى اللجان، وإزالة الإشغالات والمعوقات من محيط المقار والشوارع المؤدية إليها، مع قص وتهذيب الأشجار ورفع المخلفات فورًا، وتجميل مداخل ومخارج القرى والأحياء التي تضم لجان انتخابية، ومتابعة الإنارة العامة بالشوارع، وتمهيد وتسوية الطرق الترابية لتيسير وصول الناخبين، فضلًا عن مراجعة صلاحية خطوط التليفونات الأرضية لضمان التواصل الفعال.

كما شدد على رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات، وتوفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل الفوري مع أي طارئ، وتفعيل غرف العمليات وربطها بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأكد أن أعمال المتابعة ستستمر حتى قبيل انطلاق عملية الاقتراع، لضمان إجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

واختتم محافظ الغربية جولته بالتأكيد على استمرار أعمال المتابعة الميدانية على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الجولات المفاجئة ستتواصل حتى قبيل انطلاق عملية الاقتراع، لضمان تنفيذ الخطة الموضوعة وإجراء الانتخابات في أجواء آمنة ومنظمة تليق بمحافظة الغربية وأبنائها.

اخبار محافظة الغربية تفقد لجان انتخابات مجلس الشيوخ طنطا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم شيكا وأسرته

طبيب إبراهيم شيكا يخرج عن صمته: كنت أعتبره مثل ابني.. وهذه حقيقة سرقة الأعضاء

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025.. أماكن شاغرة في كليات القمة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي الشريف وجدول الإجازات المتبقية في 2025

البنوك

مجانا بدءًا من اليوم.. البنوك تعلن مفاجأة لجميع المصريين

محمد شاكر

الباشا تلميذ.. لايف البلوجر محمد شاكر يثير الجدل بعد أنباء القبض عليه

تنسيق الجامعات 2025

متاح الآن | احصل علي نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. رابط مباشر

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.4% والأسنان 93% و91.7% للصيدلة.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الأولى تنسيق الجامعات 2025 .. عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 3 أغسطس 2025: إياك والخيانة

سوزي الاردنية

من المطرية وجابت 50% بالثانوية.. ما لا يعرفه الكثير عن سوزي الأردنية

فيتامين د

4 أنواع من الأدوية لا يجب تناولها مع مكملات فيتامين د.. تفاضيل

بالصور

والد علياء قمرون: مش هجيب لها محامي ودي نهاية اللى يقبل الفلوس الحرام

والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"
والد علياء قمرون:"مش هجيبلها محامي و دي النهاية اللى يقبل الفلوس الحرام"

بعد القبض عليه .. 6 معلومات لا تعرفها عن «شاكر محظور دلوقت»

بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"
بعد القبض عليه.. 6 معلومات لا تعرفها عن "شاكر محظور دلوقت"

ملابس البحر.. ريم سامي تستعرض رشاقتها

ريم سامي
ريم سامي
ريم سامي

مي عمر تستعرض رشاقتها بـ فستان قصير

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

سيمون

الله يرحمني.. سيمون تعلق على توقعات خبيرة الأبراج ليلي عبد اللطيف

أصالة

مبقاش أنا.. أصالة تشعل حماس جمهورها الأردني بحفل مهرجان جرش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: مجلس الشيوخ.. الغرفة الثانية الثرية

عيسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: الروبوتات أو أنسنة الآلة

إسماعيل الشيخ

اسماعيل الشيخ يكتب: صناعة المحتوى في زمن الفقاعة

إلهام أبو الفتح

إلهام ابو الفتح تكتب: انزل .. شارك

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات الأهلية.. إحدى ركائز النهضة العلمية والاقتصادية في مصر

المزيد