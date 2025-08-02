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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الدردير يكشف مفاجأة بشأن جون إدوارد واتحاد الكرة..تفاصيل

جون إدوارد
جون إدوارد
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير مفاجأة بشأن المدرب الرياضي جون إدوارد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الدردير:"جون إداورد المدير الرياضي للزمالك توصل لاتفاق مع اتحاد الكرة واليوم كل أمور المديونية سيكون تم حلها  وسيحق للزمالك قيد صفقاته الجديدة بشكل طبيعي".

أثنى علاء عبد الغني، لاعب الزمالك السابق، على ما يقوم به جون إدوارد، المدير الرياضي بالنادي، مع الفريق في الوقت الراهن، مطالبًا بالصبر على التجربة.

وقال علاء عبد الغني، فى تصريحات تليفزيونية، «هناك سرية داخل نادي الزمالك وهذا جيد جدًا، وجون إدوارد يقوم بعمل جيد في الفريق».

وأردف قائلًا: «نجوم الزمالك السابقون عليهم دعم النادي في الوقت الحالي ويجب عليهم مساندة جون إدوارد، وأطالب جمهور الزمالك بالصبر على التجربة، ولو حصل نتيجة سيئة في البدايات لا تبدأ بالهجوم».

وتحدث عبد الغني عن أن جون إدوارد لعب دورًا في تواجد جيسفالدو فيريرا مديرًا فنيًا لنادي الزمالك في 2015.

ورأى علاء عبد الغني أن المشكلة الوحيدة التي يجب أن يحلها نادي الزمالك هي مشكلة أحمد فتوح، مستطردًا: «أولا أقول رحيل اللاعب فهو لاعب جيد ولكن يجب الوقوف إلى جوار اللاعب وعلاجه بشكل نفسي من أجل 

وحول رأيه فيما يحدث مع أحمد عبد القادر، قال عبد الغني: «الأهلي لا يرغب في إنهاء التعاقد مع عبد القادر خوفًا من أن اللاعب سيذهب لنادي الزمالك»، مضيفًا أن اللاعب سيصبح نجم مصر إذا انضم لنادي الزمالك.
 

جون إدوارد الزمالك الاهلي

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