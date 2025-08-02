إيقاف حارس ميسي في أمريكا.. اعرف السبب

قررت اللجنة التأديبية ببطولة كأس الدوريات الأمريكي، إيقاف ياسين تشيوكو، الحارس الشخصي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

يأتي ذلك على خلفية ارتكابه مخالفة خلال مواجهة فريقه ضد كلوب أطلس المكسيكي، التي أُقيمت الأربعاء الماضي.

وتمثلت تلك الواقعة فى نزول ياسين شويكو، الحارس الشخصي للنجم ليونيل ميسي ، إلى أرض الملعب عقب نهاية المباراة مباشرة لمنع لاعبي أطلس المكسيكي من الاحتكاك بقائد إنتر ميامي ليونيل ميسي، وذلك بعدما توترت الأجواء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وقالت اللجنة التأديبية للبطولة في بيان رسمي: “تشيوكو دخل منطقة محظورة داخل الملعب بدون الحصول على إذن رسمي، وهو ما يعتبر تصرفًا غير لائق يستوجب العقوبة”.

وأضافت: “بموجب لوائح كأس الدوريات 2025، تم استبعاده من جميع المناطق الفنية حتى نهاية البطولة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية لم يُفصح عن قيمتها على نادي إنتر ميامي”.