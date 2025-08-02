ماليزيا تدعو لتحقيق دولي في مقتل 1300 فلسطيني من طالبي المساعدات بغزة

افادت وكالة الانباء "وفا" بأن ماليزيا نددت بـ"المجزرة الوحشية" التي راح ضحيتها أكثر من 1300 فلسطيني من طالبي المساعدات في غزة، معتبرة ما حدث بأنه "أمر لا يُصدق" ويستوجب تحقيقا دوليا عاجلا.



وأعربت ماليزيا عن ترحيبها بنتائج المؤتمر الدولي بشأن فلسطين، الذي عُقد في الأمم المتحدة بين 28 و30 يوليو، مؤكدة أهمية تعزيز الدعم الدولي من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

و صرحت وزارة الخارجية الماليزية، في بيان له، اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء ارتفاع أعداد الضحايا في غزة جراء عن العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023.



كما شددت الخارجية الماليزية على أنّ الحصار الإسرائيلي المشدد يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ما يتسبب في نقص حاد بالغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية والوقود.

وأشار البيان، إلى أن أكثر من 60 ألف فلسطيني قُتلوا، ونحو 150 ألفا أُصيبوا بجروح، بينما أُجبر نحو 1.9 مليون فلسطيني على النزوح القسري نتيجة "العدوان العنيف للنظام الصهيوني الإسرائيلي".

وحذر البيان من أن هذه التطورات زادت من المخاوف من مجاعة وشيكة، خاصة بعد أن بدأت آثار الجوع وسوء التغذية تؤثر على آلاف المدنيين، وعلى وجه الخصوص الأطفال.