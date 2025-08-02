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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

لن تراه هذا الشهر.. ما موعد كسوف القرن وماذا سيحدث؟

كسوف الشمس
كسوف الشمس
أحمد أيمن

كان يعتقد الملايين أن كسوف الشمس النادر أو "كسوف القرن" سيحدث اليوم إلا أنه في مثل هذا اليوم بعد عامين أي الثاني من أغسطس 2027، ستشهد تسع دول عربية حدثاً فلكياً نادرًا يعرف بـ"كسوف القرن". 

يتميز هذا الكسوف بمحاذاة شبه مثالية بين الأرض والشمس، حيث سيحجب القمر بالكامل ضوء الشمس عن مناطق محددة على الأرض. يعد هذا الكسوف من الفعاليات الفلكية الاستثنائية، لما يحمله من مشاهد فريدة من نوعها.

ما الدول التي ستشهد الكسوف؟

تشمل البلدان الرئيسية الواقعة ضمن مسار الكسوف الكامل: جنوب إسبانيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر، بالإضافة إلى السعودية واليمن، وبعض دول شرق أفريقيا مثل السودان والصومال.

بالإضافة إلى هذا، سيرتفع مستوى الظل الكلي إلى بعض دول شرق أفريقيا. الأفراد الذين يعيشون خارج هذا المسار الضيق سيشهدون كسوفاً جزئياً، يؤثر على مناطق واسعة من أوروبا، أفريقيا، وغرب آسيا.

يمكن مشاهدة الكسوف الكلي في أجزاء من أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث تعد الدول التي تقع ضمن مسار الكسوف الكامل مرشحة لرؤية هذا الحدث بشكل كامل. ستكون الفرصة متاحة لمتابعة هذا العرض الطبيعي الفريد.

خصائص “كسوف القرن”

يعتبر كسوف 2 أغسطس 2027 مميزاً بسبب العديد من الأسباب. من أبرزها أن القمر سيكون في أقرب نقطة له إلى الأرض ضمن مداره البيضاوي، مما يسمح له بخلق ظل عريض يصل عرضه إلى حوالي 258 كيلومترًا. 

يمتد هذا المسار على مسافة تقارب 15,227 كيلومترًا عبر سطح الأرض، مما يجعل هذا الكسوف واحداً من الأطول والأوسع في التاريخ الحديث، رغم أنه يغطي جزءاً محدوداً فقط من سطح الأرض.

في المملكة العربية السعودية، سيمر الكسوف فوق مدينتي جدة ومكة المكرمة، بينما ستشهد المناطق الجنوبية من إيطاليا وجزيرة لامبيدوزا الكسوف بشكل جزئي.

مدة كسوف الشمس الكلي

تعتبر مدة الكسوف الكلي في ذروته استثنائية، حيث سوف تصل إلى أكثر من 6 دقائق. هذه المدة تصنف ضمن الأطول في سجلات الظواهر الشمسية الحديثة، مما يتيح فرصة ذهبية للمراقبة والتصوير العلمي. 

من المتوقع أن تُعلن المراصد الفلكية العربية والدولية عن خريطة مفصلة للمسارات وأفضل الأماكن لمشاهدة الحدث، بالإضافة إلى توجيهات حول طرق الرصد الآمن باستخدام النظارات المخصصة.

أماكن ذروة كسوف القرن

تعتبر مدينة الأقصر من أفضل المواقع لمشاهدة هذا الحدث، حيث سيغمر الظلام سماء المدينة لأكثر من 6 دقائق متواصلة. بالمقارنة، فإن معظم الكسوفات الكلية عادةً لا تتجاوز مدتها 3 دقائق. 

وبالنسبة لمدن مثل قادس وملقة في إسبانيا، فستشهد ظلامًا كليًا يتراوح بين 4 و5 دقائق، فيما يُتوقع أن تعاني بنغازي في ليبيا من ظلمة دامسة لمدة تقارب 5 دقائق.

المواعيد الرئيسية لكسوف القرن

فيما يلي المواعيد الرئيسية لكسوف 2 أغسطس 2027 حسب التوقيت العالمي (UTC):

بداية الكسوف الجزئي: 07:30

بداية الكسوف الكلي: 08:23

نهاية الكسوف الكلي: 11:50

ذروة الكسوف: 10:07

نهاية الكسوف الجزئي: 12:44

يعد إعداد العدسات الخاصة والنظارات الواقية لمشاهدة الكسوف جزءًا هامًا من التجربة. فتجنب النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية مناسبة أمر ضروري لحماية العينين. يمكن للأفراد أيضاً الاستفادة من التطبيقات والمواقع الفلكية التي توضح تفاصيل أكثر عن الكسوف وكيفية مشاهدته بأمان.

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