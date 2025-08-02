تفاصيل الحالة الصحية الفنان حمدي إسماعيل.. خاص

تعرض الفنان حمدي إسماعيل الي وعكة صحية مفاجأة و نقل علي إثرها للعناية المركزة.



قال مصطفي صلاح أبن عم الفنان حمدي إسماعيل في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد الاخباري " حمدي إسماعيل تعرض الي نزيف في المخ تحت الشبكه العنكبوتيه ، و نقل الي أثرها الي المستشفي يوم الاحد الماضي تم خرج و نقل الي مستشفي أخري و دخل للعناية المركزة

و اضاف الحمد لله الحاله الصحيه مستقرة ، و لكن مازال يشعر بالتعب الشديد و اجري عمليه منذ قليل و تم ووضعه تحت الملاحظة الدقيقة.



اختتم أن الفنان حمدي إسماعيل يطلب من كل الجمهور الدعاء له بالشفاء العاجل ، و يشكر

دكتور أشرف ذكي نقيب الممثلين والفنان منير مكرم بالنقابه علي متابعة حالته الحاله الصحيه باهتمام

ويُعتبر حمدي إسماعيل أحد الوجوه المتميزة في الدراما المصرية، حيث قدّم العديد من الأدوار المؤثرة على مدار أكثر من أربعة عقود من العمل الفني. برع في تجسيد شخصية الرجل البسيط، وأضفى على أدواره صدقًا خاصًا جعل حضوره مألوفًا ومحببًا لدى جمهور الشاشة الصغيرة.

من أبرز أعماله «العراف و مأمون وشركاه وليالي الحلمية وذئاب الجبل ونسل الاغراب والبرنس وحكيم باشا و الكتيبة 101