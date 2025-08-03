سوزي الأردنية في آخر فيديو لها: "الكفن مفيهوش جيوب وطبيعى أنضف بالفلوس"

تصدر اسم سوزي الأردنية وأم مكة وأم سجدة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد القبض عليهم بسبب محتواهم الغير لائق و الفيديوهات التي تحمل بعض الألفاظ و التصرفات التي لا تتناسب مع الذوق العام.

وتداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعى لـ سوزي الأردنية، و كانت تجاوب عن سؤال الجمهور “الفلوس نضفتك”.

و ظهرت سوزي الأردنية فى آخر فيديو لها قبل القبض عليها و قالت :" ايوه الفلوس نضفتني".

واستكملت سوزي في الفيديو قائلة:" هو انا هنضف من ايه طبيعى أنظف من الفلوس..ربنا ادانى فلوس هحطها فى جيبى ليه..الكفن بتاعى مفهوش جيوب".

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على البلوجر سوزي الأردنية من داخل منزلها بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد تقديم عدد من البلاغات ضدها.

لينك الفيديو..

https://www.tiktok.com/@ahamedfadey/video/7468532904117701896