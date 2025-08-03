قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل اليمن إلى 140 شخصا
من وصايا النبي.. ماذا قال الرسول عن فضل صلاة الضحى؟
القصة الكاملة لحبس البلوجر سوزي الأردنية.. بلاغات وفيديوهات خادشة
أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر اليوم
أسباب استقرار الحياة الزوجية.. نصائح مهمة للشباب والفتيات
بكام الفراخ النهاردة؟.. مفاجأة بأسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
ترامب: لا نريد أن يتضور سكان غزة جوعا
أمير هشام: إمام عاشور لديه رغبة كبيرة في تمديد عقده مع الأهلي حاليا
ليست المخدرات فقط.. أمور تذهب العقل وتؤثر على الإدراك كلها حرام
نشأت الديهي: من لا يرى أن هناك مؤامرة على الوطن عليه مراجعة نفسه
ما حكم من مات وعليه دين كبير يصعب سداده؟.. الإفتاء توضح
بلافتات شكرا ترامب.. الآلاف يتظاهرون في البرازيل دعما للرئيس السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جبران: مسارات نظامية وأمنه لهجرة الأيدي العاملة بالشراكة مع الدول المستهدفة

وزير العمل خلال مشاركته بالمؤتمر
وزير العمل خلال مشاركته بالمؤتمر

أكد محمد جبران وزير العمل حرص "الوزارة" على مواجهة كافة التحديات التي قد تواجه العمال المصريين بالخارج والحفاظ على استقرار،و كرامة العامل المصري ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 وأوضح أنه خلال الفترة من 1-4-2024، وحتى 30-6-2025، نجحت الوزارة ومكاتبها بالخارج ، في توفير ، 76140 فرصة عمل..و اعتماد عدد 35746 ، عقد عمل بعد مراجعته، والتأكد من جدية التعاقد، وذلك عن طريق "وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج"...وكذلك إعادة مليارا و388 مليونا و795 ألف جنيه مستحقات مالية للمصريين بالخارج من تسوية منازعات ومعاشات الضمان الاجتماعي للعمالة المصرية بالخارج ..جاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران،اليوم الأحد ، في فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر المصريين بالخارج، في نسخته السادسة ،التى تحمل اسم "من كل مكان.. مصر العنوان"، الذي يُعقد في القاهرة على مدار يومي الأحد والإثنين 3 و4 أغسطس الجاري، وذلك بدعوة من وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج،وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتحت رعايته، وبحضور عددِ من الوزراء..

وجاءت الجلسة الأولى  بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب  رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

رفع كفاءة العامل المصري

واستعرض الوزير جبران ،في الجلسة، جهود "الوزارة" فيما يتعلق بعددِ من الملفات ذات الصلة ومنها رفع كفاءة العامل المصري لتلبية احتياجات أسواق العمل داخليًا ، وخارجيًا، وتطوير منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج .. وفي مجال التوعية والتوجيه والإرشاد،قال الوزير جبران أنه تم تدشين "وحدة توجيه ما قبل المغادرة"، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ،لتزويد العمالة المصرية بكافة الخبرات والمهارات اللازمة لأداء عملهم وتأهيلهم على العمل بأسواق العمل الخارجية بما في ذلك تقديم الدعم الثقافي واللغوي والمعلوماتي للعامل المصري قبل المغادرة.. 

تنقل الأيدي العاملة بالخارج

وبشأن تنظيم وحوكمة عملية تنقل الأيدي العاملة للخارج،أكد جبران أن "الوزارة" تعمل على توفير مسارات نظامية وأمنه لهجرة الأيدي العاملة، من خلال توقيع عددِ من الاتفاقيات الثنائية في مجال تنقل الأيدي العاملة، بالإضافة إلى تفعيل جهود مكاتب التمثيل العمالي، حيث تتبع وزارة العمل عدد 9 مكاتب تمثيل عمالي بالخارج بالدول التي بها كثافة عمالية هي( السعودية" جدة والرياض" ، والأردن ،و الكويت ، والإمارات ، وقطر ، ولبنان ، والعراق ، وإيطاليا).. وللقضاء علي سماسرة العقود وحوكمة تنقل الأيدي العاملة الوطنية للعمل بالخارج ،قال انه ، تم الإنتهاء من أعمال الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية الهاشمية، وجاري التنسيق في هذا الشأن مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ، وجمهورية لبنان ..

قانون العمل 

وفي مجال الأطر القانونية، أكد على انه تم الانتهاء من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن الشامل والعدالة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتشجيع على الإستثمار ، والأمان الوظيفي للعامل ..كما أنه وجاري العمل علي الإنتهاء من قانون العمالة المنزلية في أسرع وقت ممكن ، والذي يهدف إلى مد مظلة الحماية والرعاية القانونية لهذه الفئة وتقنين أساليبهم والعمل على دمجهم في سوق العمل الرسمي وتدريبهم وتأهيلهم ومنحهم شهادات مزاولة مهنية ، وذلك بما يتوافق مع الدستور المصري ومعايير العمل الوطنية وحقوق الانسان..

وزبر العمل مؤتمر المصريين بالخارج قانون العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

رسميًا.. الجريدة الرسمية تنشر قرارًا حكوميًا بتعديل الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة

شاكر محظور

النيابة تتسلم تقارير بحجم المعاملات المالية للبلوجر شاكر محظور

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 80.3% والحاسبات 82.9%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

نتيجة الطالبة

جابت 24% في الثانوية وادعت تبديل ورقها والوزارة كذبتها|آمنة للتعليم: "وروني الدليل"

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. ارتفاع جميع الأعيرة بمحلات الصاغة

قبل بداية التعاملات .. سعر الذهب عيار 21 الآن الاثنين 4 أغسطس 2025

قبل بداية التعاملات.. سعر الذهب عيار 21 الآن الإثنين 4 أغسطس 2025

سوزي الأردنية

بعد انتهاء التحقيق معها.. التحفظ على سوزي الأردنية بقسم الشرطة

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الأحد 3 أغسطس 2025

سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الإثنين 4 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

هنا الزاهد

هنا الزاهد تستعيد ذكريات الطفولة في فيلم المشخصاتي

مراد مكرم

مراد مكرم يطالب بتخليد ذكرى لطفي لبيب وتحقيق حلمه

رحمة حسن

مش هسامحهم.. رحمة حسن ترفض اعتذار العياده المتسببة في سقوط شعرها

بالصور

تسريبات صادمة.. أعمار أم مكة وأم سجدة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"
"أم مكة" و"أم سجدة"

أبرزهم مايا دياب وباميلا الكيك.. نجوم الفن يتألقون في مهرجان بياف

مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك
مايا دياب وباميلا الكيك

ناقد موضة يحرج إليسا بسبب فستانها بأحدث حفلاتها في لبنان في لبنان..صور

إليسا
إليسا
إليسا

بفستان زفاف .. مى كساب تشارك جمهورها أحدث ظهور

مي كساب
مي كساب
مي كساب

فيديو

وفاة بونجا حارس مرمى وادي دجلة

صدمة في الرياضة المصرية بعد وفاة بونجا بعد صراع مع التهاب الكبد

شاكر وتعاطي المخدرات

شاكر نمبر وان في ورطة.. القبض على محظور بسلاح ومخدرات

خبيرة أبراج تثير الجدل بـ تنبؤاتها

كوكب عطارد السبب في القبض على مشاهير التيك توك .. خبيرة أبراج تكشف السر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الوطن والمقايضة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشباب والمرأة.. شراكة وطنية في بناء برلمان المستقبل

أ.د عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: مَا بَيْنَ شِعْبِ أَبَي طَالِبِ وَشِعْبِ غَزَةِ زَمَكَانِيةٌ مَعْلُومَةٌ!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفروسية.. قيادة وحرية وانتصار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: وجدان المصريين

المزيد