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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دموع وأحزان.. تشييع جنازة محمد أبو النجا بونجا حارس مرمى وادي دجلة

تشييع جنازة بونجا
تشييع جنازة بونجا
الإسماعيلية انجي هيبة

شيعت أهالي محافظة الإسماعيلية جثمان محمد أبو النجا الشهير بـ بونجا حارس مرمي نادي وادي دجلة في جنازة مهيبة بعد أداء صلاة الظهر.

وتوفي محمد أبو النجا "بونجا" حارس مرمي وادي دجلة، مساء أمس السبت، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، ما أثار حالة من الحزن داخل الوسط الرياضي، خاصة بين زملائه في وادي دجلة والأندية التي لعب لها خلال مشواره الكروي.


مرض بونجا

عانى محمد أبو النجا "بونجا" حارس وادي دجلة ومنتخب مصر للمحليين من مشاكل حادة في الجهاز الهضمي والكبد، تطورت لاحقًا إلى إصابته بمرض الصفراء، ما أدى إلى تدهور حالته عقب انتهاء مشاركته في مباريات دوري المحترفين.

بونجا وزراعة الكبد
 

وكان "بونجا" يحتاج إلى عملية زراعة كبد في أسرع وقت نظرًا لعدم استقرار حالته الصحية وتدهورها بشكل ملحوظ.
 

وأثبتت الفحوصات الطبية وجود مشكلات في الجهاز المناعي للاعب، ما أثار شكوكًا حول احتمال إصابته بالمرض نفسه الذي عانى منه مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي السابق.

و الغيبوبة التي دخل فيها محمد أبو النجا جاءت نتيجة ارتفاع حاد في أنزيمات الكبد، ما أدى إلى فشل كامل في وظائف العضو الحيوي خلال الساعات الأخيرة.

وتمت صلاة جنازة محمد أبو النجا بونجا حارس مرمى فريق وادي دجلة ومنتخب المحليين بعد صلاة الظهر اليوم الأحد بمسجد المطافئ بمحافظة الإسماعيلية.

ومن المقرر أن يقام عزاء محمد أبو النجا "بونجا" بعد صلاة المغرب اليوم الأحد أسفل عمارة اسكندر حليم بجوار استاد الاسماعيلية.

https://youtube.com/shorts/VHS0IEuDdhk

جنازة بونجا الإسماعيلية نادي وادي دجلة

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