الدكتور شريف فاروق وزير التموين يصدر قرار بتعين أحمد عصام مساعدا للوزير التموين

اصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، قرار بتعين أحمد عصام مساعدا للوزير.

ومن جانبه تقدم مساعد وزير التموين بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ثقته الغالية وقراره بتعيينه مساعدا له ، مؤكدًا أن هذه الثقة تعد وسام شرف ومسؤولية وطنية كبيرة.

وأكد أحمد عصام مساعد الوزير أنه سيبذل كل جهده في دعم منظومة العمل داخل الوزارة، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وتطوير خدمات التموين المقدمة للمواطنين، بما يضمن كفاءة الأداء وجودة الخدمة.

يذكر أن أحمد عصام يعمل معاونًا لوزير التموين للتواصل السياسي والشؤون البرلمانية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحت إشراف الدكتور علي المصيلحي سابقًا، ثم الدكتور شريف فاروق.