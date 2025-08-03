تفاصيل إصابة مهاجم وست بروميتش الإنجليزي

يغيب داريل دايك عن بداية موسم وست بروميتش ألبيون بسبب إصابة في الفخذ، وهي أحدث انتكاسة صحية للمهاجم الأمريكي البالغ من العمر 25 عامًا.

أعلن الفريق يوم الجمعة أن دايك أُصيب أثناء التدريبات، وسيستأنف التدريبات بعد فترة التوقف الدولي في أوائل سبتمبر.

أصيب دايك بتمزق في وتر أخيل الأيمن ضد ستوك في 15 أبريل 2023، وعاد في 7 يناير 2024، عندما لعب الشوط الأول من مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي ضد ألدرشوت. كما أُصيب بتمزق في وتر أخيل الأيسر ضد إبسويتش في 10 فبراير، بعد خمس مباريات فقط من عودته.

عاد دايك في 15 فبراير الماضي ضد ميلوول في أولى مبارياته العشر كبديل، وبدأ أساسيًا في المباراة الأخيرة من الموسم ضد لوتون في 3 مايو.

انضم دايك إلى وست بروميتش قادمًا من أورلاندو، أحد فرق الدوري الأمريكي لكرة القدم، في يناير 2022.

تعرض لإصابة في أوتار الركبة أنهت موسمه في أول مباراة له كأساسي، ضد بيتربورو في 22 يناير 2022، وتعرض لتمزق في عضلة الفخذ في المباراة الافتتاحية لموسم 2022-2023 ضد ستوك في 30 يوليو 2022. عاد في 12 نوفمبر في آخر مباراة لوست بروميتش قبل عطلة كأس العالم، ثم تعرض لتمزق في وتر أخيل الأيمن في الربيع التالي.

سجل دايك ثلاثة أهداف في 10 مباريات مع المنتخب الأمريكي.