بيراميدز يعلن تمديد التعاقد مع محمود صابر.. تفاصيل

كشف الإعلامي أحمد حسن عن إعلان نادي بيراميدز تمديد التعاقد مع محمود صابر .

وكتب أحمد حسن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"بيراميدز يعلن تمديد التعاقد مع محمود صابر لمدة 3 مواسم".

وكان قد كشف الإعلامي فتح الله زيدان، عن وجود مفاوضات من الأهلي لحسم صفقة محمود صابر من بيراميدز.

وكتب فتح الله زيدان، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الأهلي يرغب في ضم محمود صابر من بيراميدز، والساعات القادمة ستشهد مفاوضات جادة لحسم الصفقة".

وسبق أن كشفت مصادر داخل نادي بيراميدز، عن تفاصيل المفاوضات الجارية بشأن انتقال لاعب الوسط محمود صابر إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتسعى إدارة الزمالك لحسم الصفقة في ظل رغبة الجهاز الفني بتدعيم خط الوسط، خاصة مع ترحيب اللاعب بارتداء القميص الأبيض، بعد تلقيه إشعارًا رسميًا من بيراميدز بشأن اهتمام الزمالك بالتعاقد معه.