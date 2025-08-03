الإفتاء: نقل الميت بعد دفنه غير مستحب ما لم توجد ضرورة قهرية

علّق الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على حكم نقل الميت بعد دفنه، قائلًا :إنه غير مستحب، وإنه من الإكرام للميت أن يظل في مكان دفنه .

وأضاف "عثمان "، خلال لقائه في برنامج "الدنيا بخير"، المذاع على قناة "الحياة"، أنه رغم وجود بعض آراء لعلماء الفقه تجيز نقل الميت إلى مقابر أقرب لأهله لزيارته، إلا أنه يرى أن تركه في مكانه أولى، ما لم توجد ظروف قهرية تستدعي نقله ،مؤكدًا أن الأمر لا يدخل في دائرة المحرّمات ما دام يتم وفق الضوابط الشرعية.

هل يصل ثواب الأعمال للميت؟

وأشار أمين الفتوى ، إلى أن قراءة القرآن، والصدقة، واطعام الطعام، من الأعمال التي يصل ثوابها للميت باتفاق العلماء، وكذلك قيام الليل والصيام .