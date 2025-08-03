التحالف الوطني للعمل الأهلي يطلق قافلة مساعدات ضخمة إلى قطاع غزة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن إطلاق قافلة مساعدات ضخمة إلى قطاع غزة، وذلك فى إطار الجهود المستمرة التي تبذلها كافة الجهات المصرية من أجل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وتسهيل إدخال المساعدات المختلفة.

قال الدكتور مصطفى زمزم عضو مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إنّ القافلة الحالية التي انطلقت لدعم الأشقاء في قطاع غزة تمثل القافلة ال11 يطلقها التحالف، مشيرًا إلى أن حجم المساعدات التي وصلت خلال الأشهر الماضية قبل إغلاق المعابر من الجانب الإسرائيلي تجاوز 63 ألف طن من المواد الإغاثية والغذائية.

وأضاف في مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن هذه القوافل تحظى بمتابعة مباشرة من قيادات التحالف الوطني ورؤساء المؤسسات المشاركة، وأن الدعم مستمر خلال الأسابيع القادمة لتغطية جميع احتياجات المواطنين في قطاع غزة، معربًا عن أمله في تسهيل عملية إدخال المساعدات وعدم عرقلتها من الجانب الآخر.

وختم :"الشاحنات المرسلة ضمن القافلة تحتوي على مواد غذائية معلبة، وألبان للأطفال، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن جميع المواد تم إعدادها بناءً على رصد دقيق للاحتياجات من قبل الجهات السيادية المصرية، ويتم تنسيق كامل لقواعد البيانات بين المؤسسات المشاركة في التحالف الوطني لضمان توفير كل ما هو مطلوب على الأرض.



و يذكر أن تأتي جهود التحالف الوطني من أجل سكان قطاع غزة لتوفير المواد الإغاثية الغذائية والطبية العاجلة لمواجهة "حرب التجويع" التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة .



ويشرف الهلال الأحمر المصري على عمليات التنسيق والتجهيز، حيث يتولى استلام المساعدات وتنظيم آليات دخولها، بالتعاون مع الأطراف الدولية المعنية، لضمان إيصالها لسكان القطاع.