صفقة تبادلية.. بيراميدز يضم مصطفى زيكو من زد مقابل لاعبين

كشف الناقد الرياضي والإعلامي خالد طلعت عن صفقة تبادلية بين نادي بيراميدز ونادي زد قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم الجديد.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "رسميا .. في صفقة تبادلية .. بيراميدز يضم مصطفى زيكو من زد ، مقابل 35 مليون جنيه + اعارة محمود صابر + بيع نهائي ليوسف أسامه نبيه".

كان مصطفى زيكو نجم وهداف نادي زد فحر مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد عدم معرفته بأي شيء يخص عرض الزمالك للاستعانة بخدماته في الميركاتو الشتوي الماضي، مضيفًا أن إدارة ناديه هي من تتفاوض في العروض المقدمة وكل ما يعلمه عن المفاوضات يأتي عبر صفحات السوشيال ميديا.

وقال زيكو خلال تصريحاته لبرنامج VIP الذي يقدمه الإعلامي أحمد المصري عبر إذاعة راديو أون سبورت، إن الموسم الماضي كان الأسهل لزد، لأن الجميع كان يرى فريقًا صاعد حديثًا للدوري، لكنه قدم أداءً متميزًا استطاع به الحفاظ على تواجده وسط الكبار، لكن الموسم الحالي أصعب، ورغم ذلك الفريق يسير في الطريق الصحيح محققًا نتائج جيدة للغاية.